Sorgun’a Tarıma Dayalı OSB

Kaymakam Mustafa Altınpınar, 1 milyon 747 bin 712 metrekarelik alana kurulacak olan OSB'nin, Osmaniye köyü yakınlarına kurulacağını söyledi. Altınpınar, OSB ile ilgili görevlendirilen bir ekibin belirlenen yerde inceleme ve etüt çalışmaları yaptığını belirtti. Altınpınar, "100 işletme ve 25 bin hayvan kapasiteli olacak bu proje, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a ve Sorgun'a verdiği bir sözdür. Böyle bir tesis gerçekten ilçemize büyük bir girdi sağlayacak. Biz tüm işlemleri hallettik. İlçemizde istihdama yönelik yatırımlar yapılmadığından şikayet ediliyor. İşte istihdamı artıracak önemli bir fırsat. Bunun için herkes üzerine düşeni hemen yerine getirmelidir" dedi. Toplantıda konuşan Tarım Orman Bakanlığı Organize Tarım Hayvancılık Sanayi Bölgeleri Daire Başkanlığı yetkilisi Uğur Ayhan da bakanlık görevlilerinin proje alınında incelemeler yaptığını ve onay verildiğini ifade etti.

