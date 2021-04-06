Sorgun ilk sırada

İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat, 2020 yılına ait 6 bin 800 çiftçiye 12 kalemde toplam 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti ödendiğini söyledi. Tarımdan Haber sitesinde yer alan habere göre, Sorgun İlçe genelinde, Mazot Gübre Desteği, Fatura Müstahsil Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun Desteği, Arılı Kovan Desteği, Başta olmak üzere 12 kalemde çiftçilere 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti çiftçilerin hesaplarına yattı. Sorgun, Yozgat il genelinde tarımsal destekleme de birinci sırada yer aldı. Destekleme miktarlarının artmasıyla önümüzdeki yıllarda bu tutarın daha da artarak devam etmesinin beklendiği kaydedildi.