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SONUÇ SEViNDiRDi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı olarak ekimi yapılan yerli buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı. Dekardan 730 kilo verim alınması sevindirdi.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:24
SONUÇ SEViNDiRDi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı olarak ekimi yapılan yerli buğday çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi. Dekardan 730 kilo civarında ürün alınmasının sevindirici olduğuna dikkat çekildi. Yozgat Merkez Fakıbeyli köyünde ekimi yapılan Nevzatbey çeşidinin hasadına İl Müdürü Tanju Özkaya da katıldı. Teknik personel ve çiftçilerin de hazır bulunduğu hasat sonrasında değerlendirmelerde bulunan İl Müdür Özkaya, kurum olarak yerli çeşit tohumların ekilişini yaygınlaştırmak amacıyla birçok deneme ve demonstrasyon çalışmaları yaptıkların, bunları kamuoyuna duyurmakta olduklarını bildirdi. Özkaya, ‘’Bu yıl Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması çalışması başlatmıştır. Bu kapsamda Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'ne üye özel sektör firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen May8059, May8462 ve Tekfen 2038 çeşitleri ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafında geliştirilerek tescil edilmiş olan Nevzatbey çeşitlerine ait tohumluklar İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Bu tohumluklar İlimiz Merkez Sorgun ve Yerköy İlçelerimizdeki 4 köye ekilmiştir’’ dedi. Özkaya, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilerek tescil edilen ‘Kışla, İmren ve Şanlı’ çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescil edilen ‘Bozkır, Konya 2002’ çeşitlerinin de ilçe ve köylerde ekimlerinin yapıldığını anlattı. Özmkaya, ‘’Biçimini yaptığımız Nevzatbey çeşidinden 1 sulama ile dekardan 730 kilo verim alındı. Tekfen2038 çeşidinden taban arazide sulama yapılmadan dekardan 480 kilo, Şanlı çeşidinden dekardan 600 kilo, Konya 2002 çeşidinden dekardan 400 kilo verim alındı. May çeşitlerinden erken sıcaklardan zarar görmesine ve dolu zararı olmasına rağmen dekardan 250 kilo verim alınmıştır. Diğer çeşitlerimizden de çok güzel verimler alındı. Buradaki amacımız çeşitleri yarıştırmak değildir. Yerli çeşit buğdaylarımızın İlimiz şartlarına uyumu ve verim durumlarının gözlemek ve ona göre çiftçilerimize tavsiyede bulunmaktır. Yapılan ekimlerde bütün bu çeşitlerin İlimiz şartlarında toprak, arazi ve sulama durumları gözetilerek uygun yerler uygun çeşitler ekildiğinde çok güzel ve tatmin edici verimler verdiğini gördük. Her çeşit değişik iklim ve toprak şartlarında daha iyi verim vermektedir. Slogan olarak ‘Yerli Tohumlarımız Bize Yeter’ diyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

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