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Son gün 11 Şubat

Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları tebliğ ve uygulamaları kapsamında son müracaat tarihinde değişiklik yapıldı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:00
Son gün 11 Şubat

Yapılan değişikliklerle başvuru süreleri Ekonomik Yatırımlar için 11 şubat olarak belirlendi. Ayrıca Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarları yeni tesis başvurularında 5 milyon lira, tamamlama başvurularında 3 milyon 500 bin lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon başvurularında 3 milyon lira olarak güncellendiği bildirildi. https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3 internet adresinden güncel uygulama rehberlerine ulaşılabileceği ve başvurunun yapılabileceği kaydedildi. Programa başvuruda bulunmak isteyen çiftçi ve yatırımcıların başvurularını güncellenen Uygulama Rehberlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerektiği. Ayrıntılı bilgi ve teknik destek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İl Proje Yürütme Biriminden alınabileceği vurgulandı.

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