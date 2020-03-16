Son Başvuru 30 Haziran

Yapılan açıklamada, çiftçilerin 2020 üretim yılına ilişkin Eylül 2019'da başlayan ÇKS başvurularının 30 Haziran mesai bitiminde sona ereceği hatırlatıldı. Çiftçilerin herhangi bir olumsuzluğu dikkate alarak son başvuru tarihini beklememesi önerildi. Üreticilerin, Bakanlık tarafından uygulanmakta olan mazot ve gübre, sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, yem bitkileri ve lisanslı depoculuk gibi alanlarda desteklemelerden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğunun bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için arazilerinin bulunduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunmayan üreticilerin ÇKS üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacağı açıklandı.