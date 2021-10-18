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Solucan gübresi yaygınlaşıyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde sebze ve meyveciliğe yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede solucan gübresi üretimini artırmak amacıyla ilk adımlar atılmaya başlandı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:46
Solucan gübresi yaygınlaşıyor

Çekerek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şehabettin Murat, solucan gübresiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi edinmek üzere Diyarbakır’a gitti. Murat, Diyarbakır’da Çermik Solucan gübresi üreten çiftçileri ziyaret edip bilgi aldı. Solucan gübresini, büyükbaş hayvan gübresi gibi açık alanda, tarlada ya da meyve bahçelerinde kullanmanın değersizleştirmesini neden olacağı kaydedildi. Solucan gübresinin toprak verimliğinde ve suda birçok faydasının olduğu kaydedildi. Solucanları toprak içerisinde bekleten, sulayan onları atık meyve ve sebze ile besleyen akabinde onları süzgeçten geçiren bölge çiftçisi, böylece organik gübre elde ediyor. 

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