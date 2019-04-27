Solucan gübresi üretiyorlar

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ‘Çöplerin Toprak Olsun Hayatın Kurtulsun’ projesini hayata geçiren Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri, evden getirdikleri gıda atıklarıyla solucan gübresi üretiyor. Teneffüslerde solucan gübresinin üretildiği sınıfa gelen öğrenciler, getirdikleri atıklarla solucanları besliyor. Öğrenciler, solucan gübresi üretimi ile hem doğa ve hayvan sevgisini hem de girişimciliği öğreniyor. Okul yönetimi ise üretilen solucan gübresini öğrenci velilerine düşük fiyattan satıyor. Okulun müdürü Ömer Kahramanoğlu, bir veliden temin ettikleri solucanlarla gübre üretmeye karar verdiklerini söyledi. Öğrencilerin evlerinden getirdiği gıda atıklarını solucanlara yem olarak verdiklerini anlatan Kahramanoğlu, "Elde ettiğimiz gübreleri öncelikle velilerimize verdik. Onlar saksılarında, bahçelerinde uyguladılar, güzel sonuç aldıklarını bize bildirdiler. Çocuklarımız yaparak, yaşayarak öğrendi, doğaya karşı daha duyarlı davranmaya başladılar. Ayrıca ülke ekonomisine katkıda bulundular" diye konuştu. Kahramanoğlu, Türkiye'de 150 milyon ton hayvansal atık gübre bulunduğunu belirterek, "Bizim acilen kimyasal gübrelerden kurtulmamız için 12 milyon ton solucan gübresine ihtiyacımız var. Bunu da ancak bilinçli bir nesille elde edebiliriz. Bizim amacımız nokta da olsa bir iz bırakmaktı, bunu da başardık. Velilerimizden gelen dönütler gayet olumlu. Geçen yıl ürettiğimiz gübreleri satıp, çocuklarımıza dergi çıkarttık. Gübreleri paketleyip öncelikle velilerimize ve öğrencilerimize düşük fiyattan vereceğiz. Elde ettiğimiz cüzi geliri çocuklarımızın ihtiyaçlarında, okulda kullandıkları araç gereçlerde kullanacağız. Bunu mümkün olduğu kadar devam ettirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

