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Yozgat
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Söküm devam ediyor

Türkiye’nin en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat’ta söküm devam ederken, taban fiyat gecikmeli de olsa açıklandı. Ancak, açıklanan taban fiyat üreticiyi tatmin etmedi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, açıklanan taban fiyatın şekerpancarı üretim maliyetini dahi karşılamadığını ileri sürdü.

30 Ekim 2020 Cuma 00:05
Söküm devam ediyor

TÜRKİYE’de Konya’dan sonra en fazla şeker pancarı üretimi yapılan il olan Yozgat’ın Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde bulunan her iki fabrikada da alım kampanyasının günler öncesinde başlanıp, kampanyanın yarısına gelinmesine karşılık taban fiyatı yeni açıklandı. Ancak, açıklanan fiyat çiftçiyi memnun etmedi. Geçen yıl bir milyon 532 bin 100 ton şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat’ta 2015 yılında bir milyon 640 bin 493 ton ile Türkiye üretiminin yüzde 9.97’lik kısmı karşılandı. Yozgat topraklarında üretilen şeker pancarı, Sorgun, Boğazlıyan ilçeleri ile Çorum Şeker Fabrikası’nın hammadde ihtiyacını karşılıyor. Sorgun ilçesinde bulunan şeker fabrikası, 23. dönem pancar alım kampanyası ile alacağı 430 bin ton pancarını işleyerek, 400 milyon lira civarında bir katma değer sağlanacağı kaydedildi. Boğazlıyan Şeker Fabrikası da 14’üncü kampanya döneminde bir Milyon 250 bin ton pancar alınıp, işlenerek karşılığında 180 bin ton Şeker, 240 bin ton yaş küspe, 15 bin ton kuru küspe ve 45 bin ton melas üretilecek. Çorum Şeker Fabrikası ise 800 bin ton pancar alıp, işlenerek 110 bin ton şeker, 33 bin ton melas ve 200 bin ton yaş pancar küspesi üretilecek.
TABAN FİYAT: 2020 yılı pancar fiyatları belli oldu. Üreticiler haftalardır pancar alım fiyatlarının açıklanmasını beklerken, Türkşeker, konuyla ilgili sessiz sedasız bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 16 polar şeker için pancar baz alım fiyatının 336 lira olarak belirlendiği kaydedildi.  Açıklamada, ‘’2020 yılında şirketimiz ile üreticiler arasında akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 lira olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu fiyat aynı zamanda 2021 yılı ürünü şeker pancarı baz alım avans fiyatı olarak uygulanacaktır. Üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli mahsul yılı geçirmelerin temenni eder açıklanan bu fiyatın hayırlı uğurlu olmasını dileriz’’ denildi.
TEPKİ GÖSTERDİ: CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, önceki gün akşam saatlerinde Türkşeker tarafından sessiz sedasız yapılan duyuruya göre şekerpancarı baz fiyatının 336 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Keven, ‘’Girdi maliyetlerini karşılaması için en az 380 lira fiyat bekleyen üreticimiz ne yazık ki hüsrana uğratılmıştır. Çiftçinin karşısına geçip çay poşeti fırlatan Sayın Cumhurbaşkanı şekerpancarı fiyatını bu sefer müjde gibi meydanlarda açıklamayı uygun görmemiştir. Çünkü geçen sene 300 lira olan ton fiyatı 336 lira olmuştur. Bu fiyata göre şekerpancarı sadece yüzde 12 artmıştır’’ dedi. Keven, çiftçi örgütleri ile birkaç Ziraat Odası dışında çoğunluğunun suskun olduğu bir ortamda bu fiyatın reva görülmesine şaşırmamak gerektiğini de vurgulayarak, ‘’Açıklanan şekerpancarı fiyatını çiftçilerimizin vicdanına havale ediyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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Söküm Devam Ediyor
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