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Soğutma tesisi açıldı

YOZGAT Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesi kapsamında, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı tarafından finanse edilen kurulan Süt Soğutma Merkezi törenle açıldı.

Soğutma tesisi açıldı

YOZGAT Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesi kapsamında, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı tarafından finanse edilen kurulan Süt Soğutma Merkezi törenle açıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Soğutma tesisi açıldı

Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Selvi, tesisle ilgili olarak TANAP’ın 1 Milyon 55 Bin 358 lira, Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 55 Bin 545 lira katkı sağladığı tesiste 43 çeşitli tonajlarda süt soğutma tankı, süt nakil tankı ve 20 tonluk kamyonun bulunduğunu kaydetti. Selvi, “Amacımız, birlik üyelerinin uygunluğu sağlanan ahırlara, süt üretim miktarlarına göre 300 ila bin litre arasında dağıtımını sağlamak, sütün sağımından sonra pH derecesini düşürmeden soğutarak, soğutmalı ve izolasyonlu süt tankeri ile toplamak, nakliyesini yapmak. Böylelikle istenilen standartta elde edilen sütün daha yüksek birim fiyattan satışı sağlanarak, süt miktarı ve süt gelirinin artışı sağlanacaktır’’ dedi.  
Yozgat Valisi Kadir Çakır da, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, tesisin hizmete girmesiyle il genelinde hayvancılığın gelişmesine de katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Çakır, tesisin Yozgat’a, çiftçilere ve üreticilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
 

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