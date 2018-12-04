Soğanda fiyat artışı

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2018 Kasım ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,69 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,47 artış oldu. Aynı bölgede, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,23 artış, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Kasım ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 0,8 ile sağlık olurken, bunu yüzde 0,37 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,03 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 6,3 ile ulaştırma oldu. Kasım ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 52,99 ile kuru soğan ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,65 ile patates, yüzde 12,97 ile kuru fasulye takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 27,93 ile portakal, yüzde 17,21 ile domates oldu. Yozgat il genelinde bir önceki yıl toplamda 7 bin 577 dekar alana ekim yapan üreticiler, 20 bin 675 ton ürün alırken geçen yıl ekim alanı daraldı. 5 bin 927 dekar alandan ekimi yapılan soğan üretiminde rekolte 23 bin 136 tona çıktı. Bu yıl yine 8 bin dekar dolayında alana ekimi yapıldığı tahmin edilen kuru soğanda fiat artışları devam ediyor.

