-Soğan veriminde ‘Mantar’ ile artış

Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir ile birlikte, Aydıncık’taki soğan hasadına katıldı. Soğan üreticilerinden Fikret Erdoğan, ‘’Soğan, bu bölgede çok ekilen bir ürünümüzdür. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte denediğimiz mikoriza mantarı ile soğanın veriminin arttığını, mikoriza mantarı ile ekilen soğanın daha iri olduğunu, hem de soğanın su ihtiyacına dayanıklılığını artırdığını gözlemledik. Bütün çiftçilerimize tavsiye ediyorum” dedi.

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, toprak ile birlikte bitkiyi de koruyan, doğada tabii bir şekilde bulunan, üretimi dünyada yeni geliştirilmiş olan mikoriza mantarının çiftçi şartlarında kullanılarak, verimi artırmak, çevreye faydalı tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak amacıyla daha önce domates ve Şeker Pancarı ekiminde deneme amaçlı kullanıldığını hatırlattı. Her iki tarım ürününden de olumlu sonuçlar alınmasının ardından soğan üretiminde de kullandıklarını kaydeden Özdemir, ‘’Mikoriza Mantarı, doğada tabii bir şekilde bulunan faydalı toprak mikroorganizmaları olup, bitki köklerine yapışıp bitkinin kökleri üzerinde ayrıca kendi kök uzantılarını oluşturmaktadır. Böylece bitki ile birlikte yaşayan kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağlayarak köklerin giremedikleri ve uzanamadıkları yerlere girmekte ve orada bulunan bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha iyi alınabilmesini sağlamaktadır. Böylelikle üretim ve verim artışı sağlamaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerin gündemde olduğu bu dönemde daha az gübre ve su kullanımının sağlanması hem ülke ekonomimiz açısından hem de çevresel olarak ülkemiz ve dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır’’ diye konuştu.

AYDINCIK SOĞANI

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özdemir, soğanın, Aydıncık ilçesinde çok yaygın olarak ekilen bir ürün olduğunun altını çizerek, ‘’Özellikle Kümbet Ovası soğan üretimi yönüyle önemli bir üretim sahası oluşturmaktadır. Her yıl burada 10 bin dekar alanda üretim yapılmaktadır. Ayrıca bu bölgede üretilen soğanlar tat ve aroma yönüyle tüketici tarafında daha fazla beğenilmektedir. Özellikle Kazankaya soğanı meşhurdur. Hatta bazı soğan satıcıları soğan satışını artırmak için Aydıncık veya Kazankaya soğanı olduğunu özellikle belirterek satmaktadırlar’’ ifadelerini kullandı.

Özdemir, mikoriza mantarı ile ilgili demonstrasyon çalışmalarında geçen yıllardaki çalışmalarda sağlanan başarıdan sonra bu yılda Aydıncık İlçesi Kazankaya köyünde yapılan soğanda mikoriza mantarının verime etkilerini çiftçilere göstermek istediklerini anlattı. Özdemir, önder çiftçilerden Fikret Erdoğan’a ait 6 dekarlık tarlada 2017 üretim sezonunda ‘Mikoriza Mantarının ürün kalitesi ve verime etkileri’ demonstrasyonu uygulandığını kaydetti, Özdemir, ‘’Demonstrasyon tarlamız 2 parsele ayrılarak yapılan ekimde birinci parsele normal ekim, ikinci parsele ise mikoriza mantarı ile kaplanmış tohumla ekim yapılmıştır. Üretim ve hasat sezonu boyunca bu demonstrasyonlardaki bitki gelişim ve verim durumları yerinde izlenmiş olup ürün hasat durumuna gelmiştir. Bu demonstrasyonlarda ekimden sonra yaşanan aşırı soğuk hava, dolu yağmasından dolayı dolu zararı ve de bölgedeki su sıkıntı yaşanmasına rağmen mikoriza ile ekilen parselden normal ekilen parsele göre başarı sağlanarak yüzde 10 verim artışı sağlanmıştır. Sonuçlar tüm çiftçilerimize duyurularak mikoriza mantarı ile kaplanmış soğan üretimini tavsiye ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

TARIM BİZDEN SORULUR

Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ise, ‘’Yozgat ilimiz genelde tarımsal üretim yönünden Buğday, Arpa, Nohut ve Mercimek ile anılmaktadır. İlimizde elbette bu ürünler önemli bir üretim sahası oluşturmaktadır. Oysa İlimizde ekonomik anlamda Aydıncık İlçemizde Soğan, Yerköy İlçemizde kavun, Akdağmadeni ilçemizde salep üretimi önemli bir yere sahiptir ve önemli üretim alanları bulunmaktadır. Bu nedenle önemli bir üretim alanı bulunan bu ürünlerin gerekli tanıtımını yapmamız gereklidir. Bu ürünlerin tanıtımını yaptığımız takdirde bu ürünlere talep artacak olup buna bağlı olarak üretim artacak, ve çiftçimiz daha fazla kazanacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü burada üretimi daha da artırmak gayesiyle yapılan mikoriza mantarıyla üretimi yüzde 10 artırdıklarını belirmektedirler. Bu tür çalışmalar üretimimizin artırılması ve çiftçilerimizin daha çok kazanmaları açısından çok önemli bir çalışmadır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz ve teknik personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.