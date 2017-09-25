Soğan hasadı başladı

Aydıncık ve Yerköy ilçelerinin vazgeçilmez tarımsal üretimlerinden olan kuru soğan, Anadolu insanının sofralarının da baş tacı olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıl dekardan alınan soğan veriminin bir önceki yıla oranla daha fazla olması çiftçinin yüzünü güldürürken, fiyatının düşük olması sevinci hüzne çevirdi. Binbir emekle yetiştirdiği ürünü toplayıp, pazara sunan çiftçiler, Türkiye’nin en kaliteli soğanını ürettiklerini belirterek, ürünün yılda en az 7-8 kez sulandığını, zahmetli olmasına karşın, kaliteli ürün almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Yozgat il genelinde bir önceki yıl toplamda 7 bin 577 dekar alana ekim yapan üreticiler, 20 bin 675 ton ürün alırken geçen yıl ekim alanı daraldı. 5 bin 927 dekar alandan ekimi yapılan soğan üretiminde rekolte 23 bin 136 tona çıktı. Bu yıl yine 8 bin dekor dolayında alana ekimi yapıldığı tahmin edilen kuru soğanda hasada başlanıldı. Rekoltenin de beklenen düzeyde olmasının beklendiği kaydedildi.

