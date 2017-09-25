Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819

Soğan hasadı başladı

TÜRKİYE’nin önemli soğan üretim merkezlerinden Yozgat’ta hasat başladı.

Soğan hasadı başladı

TÜRKİYE’nin önemli soğan üretim merkezlerinden Yozgat’ta hasat başladı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:00
136 Okunma
Soğan hasadı başladı

Aydıncık ve Yerköy ilçelerinin vazgeçilmez tarımsal üretimlerinden olan kuru soğan, Anadolu insanının sofralarının da baş tacı olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıl dekardan alınan soğan veriminin bir önceki yıla oranla daha fazla olması çiftçinin yüzünü güldürürken, fiyatının düşük olması sevinci hüzne çevirdi.  Binbir emekle yetiştirdiği ürünü toplayıp, pazara sunan çiftçiler,  Türkiye’nin en kaliteli soğanını ürettiklerini belirterek, ürünün yılda en az 7-8 kez sulandığını, zahmetli olmasına karşın, kaliteli ürün almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.
Yozgat il genelinde bir önceki yıl toplamda 7 bin 577 dekar alana ekim yapan üreticiler, 20 bin 675 ton ürün alırken geçen yıl ekim alanı daraldı. 5 bin 927 dekar alandan ekimi yapılan soğan üretiminde rekolte 23 bin 136 tona çıktı. Bu yıl yine 8 bin dekor dolayında alana ekimi yapıldığı tahmin edilen kuru soğanda hasada başlanıldı. Rekoltenin de beklenen düzeyde olmasının beklendiği kaydedildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
25 bin dekar meyve bahçesi!
25 bin dekar meyve bahçesi!
Lavanta bereketi
Lavanta bereketi
ikisi de marka ama!
ikisi de marka ama!
Lavanta umut oldu
Lavanta umut oldu
Tül ile üretiyor
Tül ile üretiyor
Kış hazırlığı başladı!
Kış hazırlığı başladı!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim