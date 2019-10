ŞiMDi TASARRUF ZAMANI

Yozgat il genelinde uygulama doğrultusunda anıza doğrudan ekim yapılabilen alan miktarı arttı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, toprak işlemesiz tarımı çiftçilere uygulamalı olarak göstermek, il genelinde yaygınlaştırmak amacıyla Yozgat Merkeze bağlı Fakıbeyli, Kuşçu ve Kuyumcu köyleri ile Sarıkaya ilçesinin Bağlıca, Saraykent ilçe Merkezinde ve bazı köylerde demonstrasyon amaçlı ‘toprak işlemesiz tarım’ ekimleri yapıldı. Tarım Müdürlüğü teknik personelleri kontrolünde, kurumun ‘Doğrudan Ekim Mibzerleri’ ekimde kullanıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ‘Toprak işlemesiz tarım’ uygulamasının 1950’li yıllardan beri dünyada uygulanmasına karşın, Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir sistem olduğunu söyledi. Özdemir, ‘’Toprak işlemesiz tarım; toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapmadan ekip biçmek ve tarımsal faaliyete devam etmektir. Bu şekilde tarlada normal tarımsal faaliyetlere devam edilmekte toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla 2012 yılından bu yana eğitim, yayım faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiklerini, bu amaçla birçok köyde eğitim, yayım, bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı. Özdemir, çiftçilere uygulamayı yerinde göstermek amacıyla teknik geziler düzenlediklerini de vurgulayarak, ‘’2014 yılında ise bu uygulamayı çiftçilerimize uygulamalı olarak göstermek amacıyla ilk toprak işlemesiz ekimi Yozgat Merkeze bağlı Fakıbeyli köyündeki 40 dekar arazide gerçekleştirdik. Sonraki yıllarda ise değişik İlçe ve köylerimizde demonstrasyon çalışmalarını artırdık. Geçen yıl Saraykent İlçemizde 10 dekar alanda demonstrasyon uygulamıştık. Bu yıl bu ilçemizde 250 dekar alan çiftçilerimiz bu sistemle ekim yapmaya başladılar’’ diye konuştu.

ZAHMETSİZ EKİM

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yapılan bu çalışmaların sonucunda Yozgat il genelinde 5 bin dekar civarında alanda toprak işlemesiz tarımın yapılmaya başladığını, amaçlarının bu miktarları daha da artırmak olduğunun altını çizdi. Özdemir, ‘’Toprak İşlemesiz Tarım, Yozgat gibi karasal iklim gösteren illerimizde özellikle kuru alanlarda uygulanabilecek olan bir sistemdir. Yapılan uygulamalarda bu sistemde herhangi bir verim kaybı olmadığını hatta bazı alanlarda verim artışı olduğunu gözlemledik. İlimizde 5,5 Milyon dekar alanda kuru tarım yapılmaktadır. Bu sistemde dekardan 5 Litre yakıt tasarrufu sağlanmakta ayrıca toprak işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında bu sistemde çiftçinin dekardan tasarrufu, 50 lira civarındadır. Bu miktar çiftçimize kazanç olarak dönmektedir’’ ifadelerini kullandı.

TASARRUFLU TARIM

Tarım İl Müdürü Özdemir, sistemin yaygınlaşması durumunda tarımda akaryakıt kullanımının azalacağını kaydetti. Özdemir, ‘’İlimizdeki kuru tarım alanlarımızın yarısında bu sistemi uygulandığında yılda 13 Milyon litre yakıt tasarrufu sağlayabiliriz. Bunun parasal değerini hesapladığımızda ise yaklaşık 90 milyon liralık bir rakama ulaşılmaktadır. Ayrıca bu sistemde anızları toprak üstünde bıraktığımızdan dolayı toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmakta ve en önemlisi de anız yangınlarının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Sistemde dikkat edilecek hususlar, tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi, konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek be bilgi vermeye hazırız’’ şeklinde konuştu.