ŞiMDi SALÇA ZAMANI

Yerköy ilçesi ile birlikte Şefaatli ilçesinin Seydiyar köyünde kurulan ocaklarda salça kaynatılmaya başlandı. Kış aylarında tüketilmek üzere doğal olarak yetiştirilen domatesler kasalar ile toplanıp, kurulan kazanlarda kaynatılarak, salça haline getiriliyor. Özellikle köy kadınları, tarla ve bahçelerinden topladıkları domatesleri, kırmızı biberleri bin bir emekle salça haline getirerek sofralara ulaştırıyor. Organik domates salçası için yoğun mesai harcayan maharetli eller, toplanan domatesleri temizleyip, kesilerek suyunu çıkartıyor. Büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak koyulaşan domates ve biber suyu, salçaya dönüştükten sonra kavanozlara konularak kış mevsimi için kilerlerdeki yerlerini alıyor. Şefaatli ilçesinin Seydiyar Köyünde el yapımı salçanın 5 kilosu 75 liradan işlem görüyor. Yerköy ilçesinde ise salçanın kilosu 16 liradan satılıyor. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski geleneklerini devam ettiriyor. Ev yapımı olarak bilinen domates salçası organik olması sebebiyle daha çok tercih ediliyor. Yozgat il genelinde yaklaşık yıllık 12 bin ton domates ürününden 850 tonunun 230 dekar alanda üretildiği Yerköy'de yetiştirilen domates ve kırmızı biber Pazar satışlarının yanında, tarla kenarlarında kurulan ocaklarda salça haline getiriliyor. Domates ve kırmızı biber üretiminin zahmetli bir iş olduğunu kaydeden çiftçi Hüseyin Aslan, yıllık 8 ton civarında bir domates ürünü aldığını, bir bölümünü salça yapıp, sattıklarını yıllık 2,5 ton civarında bir salça yapıp, satışa sunduklarını bildirdi.