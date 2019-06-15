SERADA FiDE DiKiMi

Çilek üretimine yönelik olarak projelendirilen seralarda montaj çalışmalarının ardından fidedikilmeye başlandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yapımı tamamlanan seralarda termal su kullanmamayı düşünmediklerini söyledi. Açıkel, ‘’Üretken belediyecilikte Sarıkaya’yı marka haline getirmek istiyoruz. Bu projeyle ilçe ekonomisine artı olarak büyük katkı sağlanacaktır. Seramızın montajı tamamlandı, Roma aromalı çilek üretimine yönelik olarak fide dikimlerine başladık’’ dedi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, belediye personeli ile birlikte çilek fidelerini toprakla buluşturdu.