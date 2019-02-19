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Serada domates üretimi

KIŞ aylarının sert geçtiği Boğazlıyan ilçesinde kurulan,  jeotermal enerjiyle daha düşük maliyetle ısıtılan serada üretilen salkım domatesler, yurt içinden ve İspanya'dan talep görüyor.

Serada domates üretimi

KIŞ aylarının sert geçtiği Boğazlıyan ilçesinde kurulan,  jeotermal enerjiyle daha düşük maliyetle ısıtılan serada üretilen salkım domatesler, yurt içinden ve İspanya'dan talep görüyor.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Serada domates üretimi

Boğazlıyan ilçesinde bir firma tarafından 2014 yılında 56 dekar üzerine kurulan ve sondajla çıkarılan sıcak su borularla ulaştırılmasıyla ısıtılan serada, topraksız tarım uygulamasıyla salkım domates üretiliyor. Kış mevsiminin çok sert geçtiği Yozgat'ta jeotermal suyla ısıtılan serada 12 ay boyunca üretim yapılabiliyor. Dekarda ortalama 50-60 ton verim elde edilen serada iyi tarım uygulamalarıyla üretilen binlerce ton salkım domates, Türkiye'nin farklı şehirlerine ve aracı firmalarla İspanya'ya gönderiliyor. Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, kentin jeotermal kaynaklar konusunda zengin olduğunu söyledi.  Boğazlıyan'daki 56 dekar üzerine kurulu seranın jeotermal enerjiyle ısıtıldığını belirten Özdemir, "Topraksız tarım uygulanıyor. Yıllık verimi dekar başına 50-60 ton civarında. Sorgun ve Boğazlıyan'da da bu şekilde iki seramız var. Üreticiler verimden oldukça memnunlar. 2016 yılında dekarda 60 ton verim alınarak Türkiye rekoru kırdıklarını öğrendik" dedi.

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