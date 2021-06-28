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Yozgat
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Seracılık geliştiriliyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, tarım alanlarından yılda bir kez alınan ürünlerin, her yıl birden fazla alınabilmesine olanak sağlayan seracılığı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:27
Seracılık geliştiriliyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından uygulanacak seracılık projesi için 210 bin lira ödenek tahsis edildi. Proje kapsamında birim alanda yüksek verimli, kaliteli ürün yetiştirilmesine olanak tanıyan seracılık sayesinde çiftçilerin geliri, yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenirken, özellikle kadın istihdamının arttırılmasının amaçlandığı bildirildi. Çekerek ilçesi köylerinde yaşayan 50 önder çiftçiye örtü altında sebze yetiştirme teknikleri, örtü altının avantajları, örtü altı sisteminde kültürel işlemler ile domateste hastalık zararlıları, bunlarla mücadele yöntemleri konularında eğitimler verilmesi planlandı. İlçede 3 adet 525 metrekare deneme amaçlı sera tesisinin kulumu da yapılacak. 

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Seracılık Geliştiriliyor
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