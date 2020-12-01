SERACILIK GELiŞiYOR

HOLLANDA’da yaşayan ve seracılık üzerine faaliyet gösteren Yozgatlı iş insanı Dursun Öz tarafından Boğazlıyan ilçesine yapımı planlanan maydanoz serası için Yozgat Valiliğinde düzenlenen tören ile protokol imzalandı. Yozgat’ta 17 bin 472 Metre karelik alanda maydanoz serası kurmak isteyen Hollanda’da PD İhtiyaç Maddeleri Sanayi Firmasının sahibi olan Yozgatlı iş insanı Dursun Öz, firma Müdürü İnci Adıslı ile kısa adı TKDK olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğüne IPART 9’uncu çağrı döneminde yaptığı destek müracaatı kabul oldu. 3 milyon 614 bin liraya mal olan maydanoz serasının 2 milyon 348 bin lirası TKDK tarafından karşılanıyor. TKDK’dan destek almaya hak kazanan maydanoz serasının protokolü için Yozgat Valiliğinde vali Ziya Polat başkanlığında imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, PD İhtiyaç Maddeleri Sanayi Firmasının sahibi Dursun Öz ve firma müdürü İnci Adıslı katıldı. Protokol öncesinde bir konuşma yapan Vali Polat, Yozgat’ta yatırımcıların gelmesinin Yozgat’ın gelişimine katkı sağlayacağını ve istihdamı arttıracağını söyledi. Devletin desteği ile Boğazlıyan ilçesine kurulması planlanan Maydanoz serasının hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Polat, seranın en kısa zamanda inşaatının tamamlanarak faaliyete geçmesini istedi. İş Adamı Dursun Öz ise, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Çoşar ile yaptıkları görüşmeler sonrasında yatırı Boğazlıyan ilçesine yapma kararı aldıklarını söyledi. Boğazlıyan Belediyesi tarafından tahsis edilen arazide 17 bin 472 metre karelik alana topraklı maydanoz serası kurmayı hedeflediklerini dile getiren Öz, ‘’Projemizin hayata geçmesi ile yılık bin milyon 397 bin 767 demet maydanoz üretimi gerçekleşmesi düşünülmektedir. Doğrudan 5 kişi, dolaylı olarak ise 10 kişi istihdam edilecektir’’ diye konuştu.