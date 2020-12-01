Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1284
ALTIN
447.242
DOLAR
7.8066
STERLİN
10.4352
EURO
9.3509

SERACILIK GELiŞiYOR

Boğazlıyan ilçesinde, Hollanda da ikamet eden Yozgatlı iş adamı tarafından projelendirilip, TKDK tarafından mali destek verilen sera tesislerinde maydanoz yetiştirilecek. Boğazlıyan Belediyesi tarafından tahsis edilen 17 bin 472 metrekarelik topraklı maydanoz serası için 3 milyon 613 bin 260,30 lira harcanacak.

01 Aralık 2020 Salı 00:30
SERACILIK GELiŞiYOR

HOLLANDA’da yaşayan ve seracılık üzerine faaliyet gösteren Yozgatlı iş insanı Dursun Öz tarafından Boğazlıyan ilçesine yapımı planlanan maydanoz serası için Yozgat Valiliğinde düzenlenen tören ile protokol imzalandı. Yozgat’ta 17 bin 472 Metre karelik alanda maydanoz serası kurmak isteyen Hollanda’da PD İhtiyaç Maddeleri Sanayi Firmasının sahibi olan Yozgatlı iş insanı Dursun Öz, firma Müdürü İnci Adıslı ile kısa adı TKDK olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğüne IPART 9’uncu çağrı döneminde yaptığı destek müracaatı kabul oldu. 3 milyon 614 bin liraya mal olan maydanoz serasının 2 milyon 348 bin lirası TKDK tarafından karşılanıyor. TKDK’dan destek almaya hak kazanan maydanoz serasının protokolü için Yozgat Valiliğinde vali Ziya Polat başkanlığında imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, PD İhtiyaç Maddeleri Sanayi Firmasının sahibi Dursun Öz ve firma müdürü İnci Adıslı katıldı. Protokol öncesinde bir konuşma yapan Vali Polat, Yozgat’ta yatırımcıların gelmesinin Yozgat’ın gelişimine katkı sağlayacağını ve istihdamı arttıracağını söyledi. Devletin desteği ile Boğazlıyan ilçesine kurulması planlanan Maydanoz serasının hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Polat, seranın en kısa zamanda inşaatının tamamlanarak faaliyete geçmesini istedi. İş Adamı Dursun Öz ise, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Çoşar ile yaptıkları görüşmeler sonrasında yatırı Boğazlıyan ilçesine yapma kararı aldıklarını söyledi. Boğazlıyan Belediyesi tarafından tahsis edilen arazide 17 bin 472 metre karelik alana topraklı maydanoz serası kurmayı hedeflediklerini dile getiren Öz, ‘’Projemizin hayata geçmesi ile yılık bin milyon 397 bin 767 demet maydanoz üretimi gerçekleşmesi düşünülmektedir. Doğrudan 5 kişi, dolaylı olarak ise 10 kişi istihdam edilecektir’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Seracılık Gelişiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIRSALA YATIRIM
KIRSALA YATIRIM
Bürokrasi azaltıldı!
Bürokrasi azaltıldı!
YEREL TOHUM TOPRAKLA
YEREL TOHUM TOPRAKLA
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
Tarıma sulama desteği
Tarıma sulama desteği
Ekimlere devam
Ekimlere devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim