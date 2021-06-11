Sera tesisleri tamam

Yozgat’ta geçen yıl hazırlanıp, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan 45 projeden 15’inin onaylanmasının arından başlatılan uygulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, KOP TEYAP kapsamında desteklenen ‘Yerköy'ün Kadınları Seralarla Buluşuyor’ projesi kapsamında Delice, Köycü köyleri ile İlçe Merkezindeki her birisi 525 metrekare sera tesisi kurulumu yapılarak, üreticilere teslim edildi. Yozgat il genelinde uygulamaya konulan 15 proje için 7 milyon 569 bin 597 lira ödenek ayrıldı.