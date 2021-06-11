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Sera tesisleri tamam

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde KOP tarafından verilen mali destek ile kurulum çalışmaları tamamlanan 3 ayrı sera tesisi hak sahiplerine teslim edildi.

11 Haziran 2021 Cuma 00:07
Sera tesisleri tamam

Yozgat’ta geçen yıl hazırlanıp, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan 45 projeden 15’inin onaylanmasının arından başlatılan uygulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, KOP TEYAP kapsamında desteklenen ‘Yerköy'ün Kadınları Seralarla Buluşuyor’ projesi kapsamında Delice, Köycü köyleri ile İlçe Merkezindeki her birisi 525 metrekare sera tesisi kurulumu yapılarak, üreticilere teslim edildi. Yozgat il genelinde uygulamaya konulan 15 proje için 7 milyon 569 bin 597 lira ödenek ayrıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Sera Tesisleri Tamam
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