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Sel bölgesinde inceleme

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde geçtiğimiz hafta içerisinde yağan şiddetli yağmurun neden olduğu sel sularının zarar verdiği köylerde tespit çalışmaları devam ediyor.

22 Haziran 2021 Salı 00:08
Sel bölgesinde inceleme

Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Kırımoluk Köyü ile birlikte aşırı yağış nedeniyle zarar gören Hacıilyas, Dereçiftlik, Kösrelik, Boğazkaya köylerini ziyaret edip, köylülerle görüştü. Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı ve diğer yetkililer ile birlikte Kırımoluk Köyünü ziyaret ederek, köyde ikamet eden vatandaşların taleplerini yerinde inceledi. Balkanlıoğlu, aşırı yağış sebebiyle Hacıilyas Köyünde oluşan selden sonra zarar gören bölgeleri yerinde inceledi. Balkanlıoğlu, İl Genel Meclisi Üyeleri Hamdi Gök, Adem Kızılok ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şakir Erdoğan ile birlikte Dereçiftlik,  Kösrelik ve Boğazkaya köylerini ziyaret ederek muhtarların taleplerini değerlendirdi. 

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Sel Bölgesinde Inceleme
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