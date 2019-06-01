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Şekerden bayram avansı

KAYSERİ Şeker, Ramazan Bayramı öncesinde çiftçilerine bayram avansı ödemesi yaptı.

Şekerden bayram avansı

KAYSERİ Şeker, Ramazan Bayramı öncesinde çiftçilerine bayram avansı ödemesi yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Şekerden bayram avansı

Kayseri, Yozgat, Tokat ve Sivas Bölgesi’nden 15 bin çiftçiye yaklaşık 9 milyon lira Bayram Avansı ödendi. Ton başına 3 lira şeklinde yapılan ödemeler, İş Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası,  Deniz Bank ve Şeker Bank üzerinden gerçekleştirildi. Çiftçilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Çiftçilerimizin Bayram’da sıkıntı yaşamamaları için Bayram Avanslarını ödedik. Kayseri Şeker her zaman çiftçisinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçilerimiz bayram avanslarını güle güle harcasınlar’’ dedi.
GENEL KURULA DAVETİ: Kayseri Pancar Kooperatifi, Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Spor Salonu’nda yapacak. Çiftçileri genel kurula davet eden Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Büyük bir coşku içerisinde genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz’’ dedi.

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