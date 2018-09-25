Şeker Sorunu Mecliste

Satışı yapılan Sorgun ilçesindeki Şeker Fabrikası’nın akıbetinin aydınlığa kavuşturulması konusunu meclis gündemine taşıdı. Üreticilerin ürününü fabrikaya taşıyamadığını ileri süren Keven, ‘’Yerköy köylerinde de diğer ilçelerimizde olduğu gibi pancar üreticisi hasat dönemine büyük sorunlarla girdi. Pancar toplama merkezi kapatıldı. Şirket ‘pancarı tarladan yükleyeceksiniz’ diyor. Ancak yağmur başlayınca kamyon tarlaya nasıl girecek? Kamyoncu esnafı tarla tarla gezerek, daha da zarar edecek. Üretici pancarını Çorum'a taşıyamıyor. Verilen nakliye fiyatı geçen seneyle aynı. Yetkililer duyarsız. Yozgat'ı oy deposu olarak gören AKP çiftçinin sesine kulak vermiyor. Üreticinin sesini Meclis'e kadar taşıyacağım’’ dedi.

Milletvekili Keven, Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası'nda artarak devam eden sorunları TBMM'ye taşıdığını hatırlatarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, fabrikanın akıbetini sordu. Keven, “Doğuş Gıda 275 milyon lira teklif ile Sorgun ilçesindeki Şeker Fabrikası’nı satın aldı. İhale 9 Haziranda açıklandığı halde aradan geçen 4 ayda hiç bir işlem yapılmadı. Devir işlemi olmadı. Fabrika neden devir alınamıyor? Bu fabrika yılda 450 bin ton pancar işliyor. Ve önümüzde bir pancar hasat dönemi var. Bu durum gitgide bir kaosa dönüşerek daha büyük sorunlar yaratmayacak mı? Fabrikada yönetici yok müdür yok. İdarî personel başka kurumlara gitti. Kadrolu işçiler başka fabrikalara gidecek. Tayinleri çıktı. Ancak devir olmadığı için gidemiyorlar. Ama okul sorunları var. Ev sorunları var. Kredi sorunları var. Birde bu durumda muğlâk eni sonu belli olmayan bir çalışma ortamı var. Mevsimlik işçiler ise kadro yalanından sonra birde bu özelleştirmeyle iş güvenceleri olmadığı için mağdur oldular” diye konuştu.

Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine ve bunun da sorunlu bir şekilde yapılmasına tepki gösteren Keven, “Siyasi iktidar hesapsız kitapsız iş yapıyor. Özelleştirmeleri bir kurtuluş gibi gören ve gösteren bu siyasi anlayış ülkeyi bir krize sürükledi. Ve bu kriz artarak devam ediyor. Bu üreten fabrikaları sorun yumağı haline getirirseniz kimi üretim yapan fabrikayı yıkıp yerine AVM yaparsanız kriz elbette kaçınılmaz olur. Bu ülkenin işçisini çiftçisini köylüsünü sorunlarıyla baş başa bırakan bir anlayış var karşımızda. Bu sorunları çözün diyoruz açıklama yapan yok. Bu işçileri bir dinleyin diyoruz muhatap yok. Bu ülkenin gözbebeği bir fabrikasını bu duruma getirmeye kimsenin hakkı yok. Bu şehri oy deposu olarak görenler fabrikaya gidip işçilere bir açıklama yapsın dertlerini dinlesinler. Neyden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ MAĞDUR EDİLDİ

Ekonomik sıkıntıların had safhada olduğu bu dönemde pancar üreticisi çiftçilerin de mağduriyetine dikkat çeken Keven, küspe ve şeker istihkaklarına ilişkin çiftçilerin mağdur edildiğini kaydetti. Keven, “Yozgat ve ilçelerinde üreticilerimiz beni arayıp sorunlarını iletiyorlar. Çünkü iktidar partisine ulaşamıyorlar ve bu sorunları da zaten bu siyasi anlayış oluşturduğu için belki arama gereği bile duymuyorlar. Ancak biz çiftçilerimiz hangi sorunu iletirse seslerini duyurmaya ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Pancar üreticisi bir çiftçimiz normalde her yıl eylül ayının ilk 10 gününde aldığı küspe istihkakının 2 bin ton kotasına karşılık yüzde 20 yani 400 ton küspe alması gerekirken 87 ton verildiğini, bunun geri kalanıyla ilgili de bir açıklama yapılmadığını belirtti. Bu konu çok önemli çünkü çiftçiler bu küspeyi satıp borçlarını ödeyecek. Bu köy Yerköy ilçesine ait ve oradan Çorum Şeker Fabrikası sorumlu. Yanı satın alan Safi Katı Yakıt A.Ş. sorumlu. Bu mağduriyetlerle ilgili hem özelleştirmeyi yapan bakanlık hem de firma bir açıklama yapmak zorundadır. Çiftçileri sahipsiz sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bu sorunların çözümüne yönelik kamuoyu ve şahsım bir açıklama bekliyor” diyerek, tepkisini ortaya koydu.

