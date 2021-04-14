Satışta vergi kolaylığı

Duyuruda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan ‘Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması’ hakkındaki Kanunun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Bu kanunla birlikte hisseli tarım arazilerinin satış işlemlerine vergi, harç ve döner sermaye ücretlerine muafiyet getirildi. Sarıkaya Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada, ‘’Ülkemizde tarım arazilerindeki en büyük sorunlardan biri de hisselilik sorunudur. Tarım arazilerinde metrekare ve santimetrekare büyüklüklerinde binlerce hisse bulunmaktadır. Malikler bu hisselerini satmak istemelerine karşın vergi ve döner sermaye ücretlerinin arazi bedelinden fazla olması nedeni ile bu hisseler satılamamaktadır. 5403 sayılı Kanunda yapılan yeni düzenleme ile, mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dekar, dikili tarım arazilerinde 5 dekar ve örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dekar asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altındaki hisselerin hissedarlara satışı halinde, vergi, harç ve döner sermaye ücretleri alınmayacaktır. Yapılan bu düzenleme ile hisseliliğin azaltılması ve hissedarların kendi aralarında anlaşmaları teşvik edilmiştir. Bu muafiyetten faydalanabilmek için, satılan hissenin arazi sınıfına göre asgari büyüklük değerlerinin altında olması ve hissenin tamamının aynı anda bir veya birden fazla hissedara satışının yapılması gerekmektedir’’ dendi.