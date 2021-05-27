Satış fiyatı kafa karıştırdı

TMO’nun kararı, piyasada arzı artırmak yerine hasat döneminde çiftçinin satış fiyatlarını baskılamaya yönelik bir girişim olarak değerlendirildi. TMO tarafından yapılan açıklamada, hasadın başladığı bugünlerde kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kaybı ve halen yüksek seviyedeki yurt dışı fiyatların bahane edilerek borsalarda düşük tonajlardaki işlemlerdeki yüksek fiyatların belirlendiğinin gözlendiği belirtilerek, hububat satış fiyatları açıklandı. Ancak sözde borsalarda oluşan yüksek fiyatlar gerekçe gösterilerek satış fiyatları açıklanırken, TMO'nun piyasaya hasat sonu girecek olması dikkat çekti. TMO'nun hasat sonu değil, mevcut durumda piyasaya girmesi açıklanan alım fiyatlarını da yukarı çekecek, çiftçinin lehine bir adım olacaktı. Ancak TMO'nun hasat sonu piyasaya girecek olması, çiftçinin ürününün belirlenen alım fiyatı üzerinden baskı kurmak olarak değerlendiriliyor. TMO, çiftçiden 2250 liradan alacağı ekmeklik buğdayı hasat sonu 2450 liradan, 2450 liradan alacağı makarnalık buğdayı, 2650 liradan ve 1750 liradan alacağı arpayı ise 1950 liradan satacak.