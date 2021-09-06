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Şarbon karantinası

Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı bir köydeki koyunlarda Şarbon hastalığı tespit edilerek, karantina uygulanması başlatıldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:48
Şarbon karantinası

 Çandır Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, Çandır Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçeye bağlı Gülpınar köyündeki koyunlarda Şarbon hastalığı tespit edildiği kaydedildi. Zoonoz bir hastalık olduğu, büyükbaş hayvanlar ile birlikte insanlara da bulaşma riski bulunması nedeniyle Çandır ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvanlara yönelik karantina uygulamasına başlandığı bildirildi. Tüm hayvanların aşılanacağı belirtilerek, besicilerin hayvanlarını biran önce aşılatmaları da istenildi.

Anahtar Kelimeler:
Şarbon Karantinası
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