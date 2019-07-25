SAMAN KIYMETE BiNDi

Hasat sonrası tarlada kalan anızları yakmaktan vazgeçen çiftçiler, daha önce yaktıkları ancak şimdilerde en az buğday ve arpa kadar değer verdikleri anızları saman yaparak satıyor. Türkiye'nin hububat merkezlerinden biri olan Yozgat'ta hububat hasadı devam ediyor. Eskiden biçerdöverden hemen sonra anızları ateşe veren çiftçiler, şimdi anızı ekonomiye kazandırıyor. Patoz ile geride kalan sapları samana çeviren çiftçiler, böylece ekonomiye katsı sağlıyor hem de çevreye zarar vermiyor. Tarlada yaklaşık 20 kilo gelen bir balya saman 5,5-6 liradan alıcı buluyor. Çiftçiler, çetin kış şartlarında otlak bulamayan besicilerin şimdiden saman ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirtti. Bu sene de saman sıkıntısı yaşanacağını tahmin ettiklerini dile getiren çiftçiler, şimdiden saman stok ettiklerini, daha önce ekinler biçildikten sonra genellikle anızların yakıldığını dile getirdi. Çiftçiler, artık anızların da para ettiğini, sapların samana çevrildiğine vurgu yaparak, "Eskiden biçerdöver işini bitirdikten sonra hemen anızlar yakılıyordu. Artık böyle değil. Saman para etti. Bölgede saman eksikliği var. Ondan dolayı millet şimdi biçerdöverden sonra anızları patozlarla saman yapıyor" ifadelerini kullandılar. Anızların yakılmayarak çevreye verilen tahribatın önüne geçildiğine işaret eden çiftçiler, "Anızı patozla saman yapıyoruz. Hem kendi ihtiyacımız hem milletini ihtiyacını karşılıyoruz. Anızı ekonomiye kazandırıyoruz. Böylece çevreye verilen zararın önüne de geçiyoruz" diye konuştular. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hasat sonrasında tarlada kalan anızın toplanarak, farklı sektörlerde değerlendirilebileceğini kaydetti. Özdemir, samanın kağıt, kültür mantarı, hayvan yemi, köylerde kerpiç yapımında kullanılabileceği gibi, tarlada bırakılarak, anıza ekim yapılıp, yağmur sularının toprağı sürekli nemli bırakarak, daha fazla ve kaliteli ürünlerin alınabileceğinin de altını çizdi.

