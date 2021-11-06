SAFRANIMIZ DA OLDU!

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Nafiz Coşkun isimli çiftçi, Esentepe köyünde denemek amaçlı ekimini yaptığı safran bitkisinin hasadına başladı. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyünde Nizamettin Başer isimli çiftçi 2017 yılında, aynı köyden İzamettin Meşeli ise 2011-2014 yılları arasında deneme amaçlı safran ekimi ve üretimi gerçekleştirdi. İç ve dış piyasada alıcı bulan üreticiler, yaptıkları çalışmalarla örnek oldu. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Esentepe köyünde ikamet eden Nafiz Coşkun isimli çiftçi de bu yıl deneme amaçlı 150 metrekarelik bir alanda safran ekimi yaptı ve hasadına başladı. Coşkun, ‘’Kuraklık nedeniyle damlama sulama sistemiyle sulama yaptım. Sonuç güzel. Hasat sonrasında elde ettiğimiz ürünü Ankara’da bir firmaya göndereceğiz. İstenilen kalitede olması halinde önümüzdeki yıl 20-30 dönümlük bir alanda ekim yapmayı planlıyoruz’’ dedi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli teknik personel Osman Akarsubaşı da, safran bitkisinin ekiminin yapıldığı köyde incelemelerde bulunup, aldığı bilgileri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. ‘İsteyince ve çalışınca oluyor demek ki!. Eskiler derlerdi hani ‘icat çıkartma’ diye, icat çıkarma zamanımız geldi de geçiyor bile’ diyerek, yaptığı değerlendirmede, Boğazlıyan İlçesinin Esentepe köyünden örnek çiftçi Nafiz Coşkun’un safran bitkisini deneme amaçlı ekip, hasadına da başladığını aktardı. Safran bitkisi hakkında da bilgilendirme yapan Akarsubaşı, ‘’Süsengillerden olan safran, soğanlı, çiğdeme benzer, eflatun-mor çiçekli bir bitkidir. 20-30 santim boyunda, sonbaharda yaprakları ile birlikte mor renkli çiçekler açan, soğanlı bir kültür bitkisidir. Ülkemizde safran, daha çok adını da aldığı Safranbolu ilçesinde üretilmektedir. Üretimi soğanları ile yapılmaktadır. Ağustos aylarında toprağa dikilmekte Ekim ayı başlarında çiçek vermektedir. Çiçekleri toplanmakta ve çiçeklerin içerisindeki kırmızı stigmalar cımbızla alınarak kurutulmakta ve satılmaktadır. Normal şartlarda bin rakımın üzeri yörelerde Sonbahar erken donlarından zarar görme riski vardır. Yabancı ot mücadelesini iyi yapılması gerekiyor. İlaçlama ile mücadelesi yok. Çapa ile mücadele ediliyor. Çapalama yaparken soğanlara zarar vermemek çok önemlidir. Dekara safran verimi, 100 ila 300 gram arası değişmektedir’’ ifadelerini kullandı. •Seyfi Çelikkaya•