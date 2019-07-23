Rektör Karadağ’dan ziyaret

Rektör Karadağ, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti, Okul Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ertem’den okulun fiziki ve genel durumu hakkında bilgi verdi. Karadağ, Adalet Meslek Yüksekokulu’nun Yozgat Bozok Üniversitesinin tercih edilebilir bölümleriyle gözde bir MYO olduğunu dile getirdi. Karadağ, “Adalet mülkün temelidir düsturuyla, değişik kademelerde ve birçok alanda verilen adalet hizmetlerinde özellikle yargı hizmetinde, temel hukuk bilgisi almış, uygulamaya dönük bilgilere sahip, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak nitelikli ve donanımlı gençler yetiştirilmesi anlamında önemli bir yüksekokulumuz. Gerek akademik kadronun gayreti ve özverisi gerekse yönetim anlamında sağlanan katkılarla meslek yüksekokulumuzu var olan potansiyeli ve değerinden daha fazlasını kazandıracağız” dedi. Karadağ, Meslek Yüksekokulunun mevcut fiziki yapısındaki eksiklikleri gerekli etüt çalışmaları ve durum tespiti yapılarak giderileceğine dikkat çekti. Karadağ, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin tüm çalışma arkadaşlarının neslinde bir memnuniyet oluşturma anlamında mevcut yapının iyileştirilmesi girişimlerinin olacağını dile getirdi. Temel anlamda yönetimsel olarak hedefleri, beklentileri ve yol haritası hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Salt bürokratik bir kafayla üniversiteler yönetilemez. Kanaatleri ve dünya görüşü aynı değil diye ötekileştiren, farklı bir kalıba sokan bir yönetim anlayışı ile değil de ‘Her İnsan Bir Dünya’ felsefesiyle farklı düşünce ve dünya görüşüne saygılı, bilim nosyonunu ön planda tutan bir üniversite yönetme hayalimiz var. Üniversite olarak bulunduğu birimde sorumluluklarını bilen, sorumluluklarını en üst düzeyde ifa eden, akademik nosyonunu hiçbir zaman bir kenara bırakmayan, tamamen akademik kafayla düşünen ve hareket eden, kurumuna değer katan bir anlayışla yol haritasını oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

