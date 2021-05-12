Rekolteyi yağışlar belirleyecek

SONBAHAR ve kışın ardından bahar aylarında da yeterli yağış oluşmazken, bu ay sonuna kadar düşecek yağış, özellikle buğday rekoltesinde belirleyici olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, iklim şartlarını göz önünde bulundurarak, nisan ayında sahada hububat ve bakliyat gelişimini yerinde inceleyerek rapor hazırladı. Rapordan yapılan derlemeye göre, nisanda yağışlar normaline göre yüzde 48, geçen yıla göre yüzde 39 azaldı. Yağışlarda bölgesel olarak en fazla azalma Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde gerçekleşti. Yozgat’ın da yer aldığı İç Anadolu Bölgesi'nde nisan yağışları normaline göre düşük seyrederken, mayısın ilk haftasında da yağış alınamadı. Kıraç alanlarda hububat gelişimini ay sonuna kadar alınacak yağış miktarı belirleyecek. Ekiliş değerlendirmesinin yer aldığı raporda, Yerköy ilçesi ve çevresinde bitki boyunun 25-40 santim civarında olduğuna dikkat çekilerek, kardeşleşmenin 5-7 adete tamamlanarak sapa kalkma dönemine geçildiği kaydedildi. Nisan yağışları kıraç alanlardaki bitki gelişimine olumlu katkı sağlasa da birden yükselen hava sıcaklığı nedeniyle nem seviyesini koruyamayan arazilerdeki arpanın generatif dönemine geçtiği, bazı yerlerde başağı zorlamalar tespit edildiği bildirildi. ‘’Toprak tavının bitkinin gelişip sapa kalkması için yetersiz olduğu değerlendirildiğinde özellikle kıraç arazilerde hububatın sapa kalması ve boy atabilmesi için acilen yağışa ihtiyaç olacağı tespit edilmiştir. Mayıs yağışları bitki gelişimi, verim, kalite üzerinde ciddi belirleyici öneme sahiptir. Önümüzdeki günlerde yağış alınamaması ve sıcaklıkların artmaya devam etmesi durumunda verim ve kalite kaybı olacağı değerlendirilmektedir’’ denildi. Ülke genelinde nisan yağmurlarının hem normalde hem de geçen yıla göre düşük gerçekleştiği hatırlatarak, 2020/21 sezonu ekiliş ve bitki gelişimi değerlendirmesinde, ‘’Nisan yağışları normale göre düşük seyrettiğinden, mayıs ayının ilk haftasında da yağış alınamadığından kıraç alanlarda hububat gelişimi mayıs ayının sonuna kadar alınacak yağış miktarı belirleyecektir. Buğday ve arpa üretiminin geçen yılan düşük olacağı tahmin ediliyor’’ görüşüne yer verildi.

BAKLAGİLDE ARTIŞ

TMO Genel Müdürlüğünün, nisan ayında sahada yerinde inceleme yaparak hazırladığı raporda, ülkemizin kırmızı mercimek üretiminin yüzde 5'ini karşılayan İç Anadolu bölgesinde yer alan Yozgat’ın Yerköy ilçesinde ekilişlerde cüzi bir miktar artış olduğu izlendiği, Mart ve Nisan aylarında görülen yağışlarla bitki gelişimi normal seyrinde devam ettiği bildirildi. Gelinen noktada ekilişlerde Yozgat ve Konya'da cüzi miktarda artış olduğu kaydedildi. Nohut üretiminin yüzde 66'sınının da yine İç Anadolu bölgesinde üretildiği hatırlatıldı. Raporda, ‘’Yerköy'de mart ve nisan aylarında görülen yağışlardan dolayı bitki gelişimi normal seviyede devam etmektedir. Bitki gelişimini olumsuz etkileyecek herhangi bir hastalık ve zararlı bulunmamaktadır. Yeşil mercimekte bitki çıkışları tamamlandı, bitki boyu 7-8 santim olarak belirlendi. Bitki gelişimini olumsuz etkileyecek herhangi bir hastalık ve zararlı bulunmuyor. Gelinen noktada ekilişler, Yerköy ve Konya'da yüzde 5 artış olacağı tahmin ediliyor’’ ifadelerine yer verildi.