Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Projeye TUBiTAK desteği

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:52
Projeye TUBiTAK desteği

Yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Öğretim elemanı, aynı zamanda UZEM Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Tolga Hayıt tarafından yapılan projede Öğretim Üyesi Dr. Fatma Hayıt, Öğretim Üyesi Dr. Ali Endes, Araştırmacı olarak yer aldı. TÜBİTAK-1002 Hızlı Destek Programı kapsamında ‘Nohutta Fusarium Solgunluğunun Şiddet Seviyesinin Derin Öğrenme ile Belirlenmesi’ adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK projelerinin kabul edilmesinden dolayı akademisyenlere teşekkür etti. Karadağ, ‘’Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırmacı akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Akademisyenlerimizin daha nice önemli projelere imza atacaklarına olan inancımı ifade ederek, başarılarının devamını temenni ediyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Projeye TUBiTAK DesteğiYozgatIlerigazetesiAralıkCumartesiHaberYozgatBozokÜniversitesiProjeTübitakDesteköğretimüyeleriNohut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAVANTAYI SEVDiK
LAVANTAYI SEVDiK
Atıl tarım arazisi uyarısı!
Atıl tarım arazisi uyarısı!
ARPA EKiMi YAPILDI
ARPA EKiMi YAPILDI
ZAHMETSiZ TARIM
ZAHMETSiZ TARIM
YERLi SEViNDiRDi
YERLi SEViNDiRDi
DENiYORUZ!
DENiYORUZ!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim