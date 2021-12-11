Projeye TUBiTAK desteği

Yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Öğretim elemanı, aynı zamanda UZEM Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Tolga Hayıt tarafından yapılan projede Öğretim Üyesi Dr. Fatma Hayıt, Öğretim Üyesi Dr. Ali Endes, Araştırmacı olarak yer aldı. TÜBİTAK-1002 Hızlı Destek Programı kapsamında ‘Nohutta Fusarium Solgunluğunun Şiddet Seviyesinin Derin Öğrenme ile Belirlenmesi’ adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK projelerinin kabul edilmesinden dolayı akademisyenlere teşekkür etti. Karadağ, ‘’Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırmacı akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Akademisyenlerimizin daha nice önemli projelere imza atacaklarına olan inancımı ifade ederek, başarılarının devamını temenni ediyorum’’ dedi.