PROJEYE MALi DESTEK

2018 yılı sonu itibariyle Fizibilite Destek Programı’nda yer alan 7 projenin desteklenmesi uygun bulundu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı’na yapılan başvuruları değerlendiren Yönetim Kurulu, 7 projeye mali kaynak aktarılmasını kararlaştırdı. Desteklenecek olan 7 projeden 3’ü Yozgat’ın olduğu kaydedildi. Sorgun Kaymakamlığı ‘Sorgun Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesi’ Projesi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘TSO Yerleşkesi Fizibilite Çalışması’ projesi ile Çekerek Kaymakamlığı’nın ‘Bayındırhüyük Meyve Bahçesi Yatırım Fizibilitesi’ projesine mali kaynak aktarılacak. Diğer 4 proje ise Kayseri ve Sivas’ta bulunuyor. ORAN Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri tarafından, proje başvuru formu ve destekleyici belgeleri ile sözleşme belgelerini hazırlamaları gerektiği duyuruldu.