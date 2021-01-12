PROJELi KALKINMA

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl koordinatörlüğü tarafından verilen desteklerden en fazla Sarıkaya ilçesi yararlandı. İlçede şu ana kadar yatırım değeri 79,8 Milyon lira olan 64 projeye 42,2 Milyon lira hibe desteği verildi. En fazla modern hayvan işletmesinin bulunduğu ilçenin de Sarıkaya olduğu kaydedildi. Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, Sarıkaya ilçesindeki süt üretim tesislerini bir araya getirerek, ‘Sınırlı Sorumlu Ilısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ çatısı altında toplanmasının sağlandığını hatırlattı. Türker, kooperatifin kuruluşunun birden fazla yararının olduğuna vurgu yaparak, ‘’Öncelikle işletme sahiplerimiz bir araya gelmiş, güçlerini birleştirmiş, çiftliklerinde üretilen sütü, ulusal süt konsey fiyatının bile üzerinde 3 lira artı yüzde 10 Prim artı KDV olacak şekilde pazarlama imkanına kavuşmuşlardır. Firma ile yapılan anlaşmalarında küçük süt üreticisine de bu fiyatın uygulanmasını şart koşmuşlardır. Küçük aile işletmelerimiz de bu sayede sütünü aynı fiyattan satabileceklerdir. Ayrıca firmalardan sattıkları sütün karşılığında yem de almayacaklar ürünlerinin tam ücretini alacaklardır. Kooperatif aracılığı ile büyük bir yem tedarikçisi ile piyasa fiyatlarından daha indirimli yem tedarik anlaşması da yapılmıştır. Şuanda faal olarak bu işlemler devam etmektedir’’ dedi. Türker, kooperatifin daha büyük ve önemli yararının ise bölge tarımına olduğunu, gelecekte de olacağını vurgulayarak, kooperatifin ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Makine Parkları’ tedbiri kapsamında hazırlanan projenin onaylanmasıyla son model mısır biçerdöver makinesi ve normal biçerdöver alındığını, kurum olarak da mali destekte bulunduklarını bildirdi. Türker, ‘’Mısır biçerdöverinin fiyatı 3 milyon 259 bin lira, biçerdöverin fiyatı bir milyon 244 bin lira vergisiz fiyatlarıdır. IPARD projelerinde KDV, ÖTV gibi vergilerden faydalanıcı muaf tutulmaktadır. Toplam yatırım tutarı 4 milyon 503 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Sadece bir proje ile kırsala tek kalemde 4 milyon 503 bin lira yatırım yapılmış olup, Kooperatife ise 2 milyon 359 bin 675 lira tutarında bir ödeme yapılacaktır’’ diye konuştu. Türker, kooperatifin Sarıkaya ve Boğazlıyan çiftçileri ile mısır ekim sözleşmesi yaptığını, çiftçilere tohum ve gübre desteği verilip, ürünler yetiştiğinde ise kooperatifin kendisine ait Mısır Biçme biçerdöveri ve kamyonu ile çiftçinin tarlasına giderek ürününün alacağının altını çizdi. Türker, ‘’Bunun akabinde ise çiftçiye ton başı 270 lira ödeme gerçekleştirecektir. Sarıkaya ve Boğazlıyan’da sadece mısır için ekim alanı 6 bin dönümü bulacaktır. Toplamda 50 bin ton mısır silajı üretimi gerçekleşecek, modern hayvancılık işletmelerimiz ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Fazla kalan miktarının ise il dışına pazarlanması planlanmaktadır. Sözleşmeli ürün sadece mısır silajı ile kalmayacak olup yem bitkileri yonca, fiğ, korunga, arpada da büyük çaplı artış olacaktır. Kooperatif bu biçerdöverler ile hem kendi gelir elde edecek hem de çiftçiye destek olacaktır’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam•