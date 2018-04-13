Projeler ücretsiz hazırlanacak

Öncelikle küçük yatırımcılara, IPARD kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanabilmesine imkân sağlandı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliği protokolü imzalanan üretici örgütleri arasında yer aldığı kaydedildi. İmzalanan ‘İşbirliği Protokolleri’ kapsamında, küçük yatırımcıların proje hazırlama aşamasında yaptıkları harcamaların azaltılması, sektörün ihtiyaçlarına uygun proje sayısının artırılması, proje kültürünün oluşturulması, bu hibelerden daha fazla işletmenin ve vatandaşın faydalanmasının amaçlandığı bildirildi. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, protokol imzalanan üretici birliklerinin Yozgat Temsilcilerini makamında ziyaret etti. Türker, Üretici Birliklerinin hibelerden daha etkin yararlanması amacıyla projelerini ücretsiz hazırlayabilmeleri için TKDK ile Üretici Birlikleri arasında imzalanan protokolün hayata geçirilmesi amacıyla görüş alış verişinde bulundu, kurumlar arası iş birliğinin artırılması için diyalogların devam etmesi gerektiğini belirtti.