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Prim başvurusu devam ediyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta üretimi yapılan hububat, baklagil ve dane mısırda 2018 yılı prim başvurularının devam ettiği, sürenin 30 Nisan’da sona ereceği belirtildi.

Prim başvurusu devam ediyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta üretimi yapılan hububat, baklagil ve dane mısırda 2018 yılı prim başvurularının devam ettiği, sürenin 30 Nisan’da sona ereceği belirtildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Prim başvurusu devam ediyor

Çiftçilerin, bu tarihi kaçırmamaları, bir an önce başvurularını yapmaları istendi, aksi takdirde desteklemeden yararlanamayacakları uyarısı yapıldı. 1 Ekim 2018 tarihinde başlayan hububat, baklagiller ve dane mısırda fark ödemesi desteği başvurularının 30 Nisan 2019 Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğini açıklandı. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını bu tarihe kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiği kaydedildi. 2018 yılı tarımsal destekleri kapsamında, kilogram başına buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verilecek. Söz konusu ürünleri yetiştiren ve 2018 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranlar destekten faydalanabilecek. 2018 yılında üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere, Bakanlığın Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre destekleme ödenecek. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğu bakanlıkça tespit edilen havzalarda 2018 yılında ekimi yapılmış mercimek, nohutta destek yüzde 50 fazla olarak uygulanacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmıyor.

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