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Pekmez kaynamaya başladı

YOZGAT’ta sonbaharın gelmesiyle başlayan bağ bozumuyla birlikte köy ve beldelerde pekmez kazanları kurulmaya başlandı.

Pekmez kaynamaya başladı

YOZGAT’ta sonbaharın gelmesiyle başlayan bağ bozumuyla birlikte köy ve beldelerde pekmez kazanları kurulmaya başlandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Pekmez kaynamaya başladı

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde bağ bozumunun ardından toplanan üzümler pekmeze dönüştürülmek üzere kazanlar kuruldu. Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurdukları pekmez kazanlarında 1,5 ton pekmez, 400 kilo ekşi üretmeyi planladıklarını söyledi. Özcan, Bahadın'da bağcılık ve pekmezciliğin canlanması için yeniden çalışmalara başlandığını, bu çalışmaların AB projesi kapsamında 7 yıldır devam ettiğini belirtti. Belediye tarafından hazırlanan projenin ilk kez 2011 yılında hayata geçirildiğini ve Bahadın halkının ihtiyacı olan pekmezi üretmek için karar alındığını anlatan Özcan, "Eskiden köy ve kasabalarda yaşayan insanlar kışlık tüm yiyecek ihtiyaçlarını kendileri hazırlarlardı. Yozgat'ın tüm köylerinde, kasabalarında, hatta il ve ilçe merkezinde bağ bozumu yapılır, toplanan üzümler kağnılarla, at arabalarıyla evlere getirilir, imece usulüyle pekmez, çalma kaynatılır, ekşi yapılırdı" dedi.

Özcan, son yıllarda bağların azaldığını ve üzüm üretiminin çok düştüğünü dile getirerek, "Beldemizde üzüm üretimini artırmak ve vatandaşımızın pekmez ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Güllüce markasıyla ürettiğimiz pekmezden vatandaşlara 2’şer, 3’er en fazla da 5 kiloyu geçmemek üzere kar amacı gütmeksizin pekmez satıyoruz. Güllüce markasının tescilini yaptırdık. Bu markayla sadece pekmez değil, ekşi, çalma gibi yiyecekler üretmeyi, bunları da ülke genelinde pazarlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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