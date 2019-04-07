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PATRONLAR YETiŞECEK

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak, mesleki eğitim alanların üretime yönlendirilip, kendi işlerini kurabilmelerine olanak sağlayacak kurslar açabilme adına fikir birliğine varıldı.

PATRONLAR YETiŞECEK

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak, mesleki eğitim alanların üretime yönlendirilip, kendi işlerini kurabilmelerine olanak sağlayacak kurslar açabilme adına fikir birliğine varıldı.

07 Nisan 2019 Pazar 23:20
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PATRONLAR YETiŞECEK

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü Proje Başvuru Yönetim Birim Amiri Yasin Bekdur ve birim uzmanları, Yozgat Halk Eğitim Merkezi atölyelerini ziyaret etti, bilgi aldı. Atölyelerde yapılan çalışmaları inceleyen proje başvuru yönetim birimi uzmanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun zanaatkarlık ve katma değerli ürünler için vermiş olduğu destekler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. TKDK’nın 5’inci Başvuru Çağrı Döneminde verilen hibe destekleriyle ilgili bilgi verildikten sonra, yeni dönemde açılacak kurslar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği yapılması konusunda ortak kanaate varıldı. 

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