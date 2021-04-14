PATATESTE MARKA OLUYORUZ

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden birisi olan Yozgat’ta yerli patates çeşitlerinin ekilip, yaygınlaştırılarak, yapılacak üretimle marka olma yolunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yeni sezon için yerli patates çeşidi tohumunu temin etti. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafında ıslah edilen yerli patates çeşitlerini bölge çiftçisine tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla uygulayacakları deneme ekimlerinde kullanılmak üzere 7 çeşit patates tohumu belirledi. Bu yıl toprakla buluşturulacak yerli çeşit patates tohumları, anlaşmalı önder çiftçilerle birlikte ekilip, hasadı gerçekleştirilecek. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl patates üretiminde çeşitliliği sağlamak için deneme amaçlı 8 çeşit yerli patatesin ekimi ve hasadı yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce ürün çeşitliliği ile verimi artırmak amacıyla, Kuşçu köyünde deneme amaçlı ekilen 8 çeşit yerli patatesin hasadından olumlu sonuç elde edildi. Patates üretiminde dekar başına ortalama 3-4 ton arasında ürün alınırken, yerli tohumların bazılarında dekar başına 6-7 tona ulaşıldığı kaydedildi. Yerli ürünü kendi topraklarımıza kavuşturup rekolteyi yükseltmenin önemine değinilerek, Yozgat'ta 9 bin dekar alanda geçen yıl patates ekiminin yapılarak, yaklaşık 30 bin ton ürün elde edildiği bildirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güngör Yılmaz, yerli tohumların 10 yıllık bir sürede geliştirilebildiğini söyledi. Yılmaz, sürenin çok ciddi bir zaman dilimi olduğuna vurgu yaparak, ürünlerin tescil edildikten sonra devamının gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yılmaz, ‘’Yozgat'ta 30 bin ton patates üretiliyor. Yozgat güzel ekolojik koşullara ve toprak yapısına sahip. Bu nedenle 30 bin ton çok düşük, bunu 300 bin tona çıkarmamız lazım’’ dedi.