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Patateste hasat hazırlığı

Yozgat’ta 2020/2021 üretim sezonunda ekimi yapılan 7 çeşit yerli patates ile ilgili hasatın önümüzdeki ayın sonlarına doğru yapılması bekleniyor.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:12
Patateste hasat hazırlığı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta 2020/2021 üretim sezonunda ekimi yapılan 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimiyle ilgili hasat, önümüzdeki ay içerisinde yapılacak. Yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 7 çeşit yerli patates tohumu, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde deneme amaçlı ekildi. Yozgat'ta yerli patates çeşitlerinin çiftçiler tarafından tanınması, üretimi yapılması konusunda Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ‘Niğşah, Onaran, Saruhan, Nam, Leventbey, Muratbey ve Nahita’ isimli yerli patates tohumlarını, Boğazlıyan ilçesinde 6 dönümlük alanda toprakla buluşturup, gelişimlerini de yakından takip etti. Geçen sene 6 bin 400 dekarlık bir alana patates ekiminin yapıldığı Yozgat’ta bu yıl ise bu sayıyı 10 bin dekara çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması ile ilgili son 3 yıldır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deneme ekimlerinin yaptırıldığı kaydedildi. Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile bağlı araştırma enstitüleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında Boğazlıyan ilçesinde Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nden gelen tohumlar toprakla buluşturuldu. Boğazlıyan'da bin 500 dekar alana yerli ve milli patates deneme ekimi gerçekleştirilmesinin ardından tarım müdürlüğüne bağlı ekipler gelişimi takip etti. Şeker Pancarı ekim alanlarının oldukça geniş olduğu Boğazlıyan ilçesinde ekilen patatesin, kuraklığa rağmen veriminin ve kalitesinin normal olduğu, önümüzdeki ay içerisinde yapılacak hasat ile durumun daha net görülebileceğinin altı çizildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen patates tohumlarının deneme amaçlı ekilen bazı bölgelerde hasadın başladığı da kaydedildi. 

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