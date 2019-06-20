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PATATESE YAKIN TAKiP

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, bölgenin hava, su ve toprak yapısına uygun daha fazla ve kaliteli ürün alınmasına yönelik yürütülen deneme ekimlerinde, ürünün gelişimleri de yakın takibe alındı.

PATATESE YAKIN TAKiP

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, bölgenin hava, su ve toprak yapısına uygun daha fazla ve kaliteli ürün alınmasına yönelik yürütülen deneme ekimlerinde, ürünün gelişimleri de yakın takibe alındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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PATATESE YAKIN TAKiP

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk yerli 6 çeşit patatesin deneme ekimi Yozgat Merkez Kuşçu köyünde bir dekarlık alanda ekimi yapılarak, gelişimi yakın takibe alındı. İlk yerli patates çeşitlerinden Nahita ve Çağlı yazlık denen erkenci çeşitleri ile Leventbey-Nam ve Ünlene denilen kışlık çeşitlerinin ekimlerinin yapıldığı hatırlatıldı. Takibi yapılan patates çeşitlerinin gelişimlerinin beklenildiği gibi olduğu belirtilerek, ‘Sonuçların daha iyi olmasını ümit ediyoruz. Bize bu tohumları tüm güçlüklere rağmen temin eden Niğde Patates Araştırma Enstitüsüne teşekkür ediyoruz’ denildi.

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