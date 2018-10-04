Patates yüz güldürüyor

Traktörlerle sökülen patatesler, tarlalarda çalışan kadınlar tarafından önce kovalara sonra da çuvallara dolduruluyor. Fiyattan ve kaliteden memnun olan üreticiler, ürünlerini tüccara satıyor veya depolara kaldırıyor. Yozgat il genelinde yaklaşık 10 bin dekar alanda patates ekimi yapıldığı kaydedildi. Patates ekiminin Yozgat'ta son yıllarda yaygınlaşmaya başladığının altı çizilerek, Yozgat'ta tarım topraklarının patates üretimi için daha doğal bir yapıya sahip olduğu, çiftçilerin dışında birçok firmanın da sertifikalı patates tohumu ürettiği ifade edildi.