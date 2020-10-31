PATATES SEViNDiRDi

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu köyünde bu yıl ikinci kez deneme dikimi yapılan 8 yerli çeşit patatesin hasadı törenle yapıldı. Patateste elde edilen kalite ve verim törene katılan il yöneticileriyle birlikte çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerli çeşitleri yaygınlaştırılması amacıyla Kuşçu köyünde bu yıl ikinci kez deneme dikimi gerçekleştirilen 8 yerli çeşit patatesin hasadı törenle yapıldı. Türkiye’de patates üretiminde yıllardır kullanılan yabancı patates tohumlarından vaz geçilerek, yerli tohumların kullanımının yaygınlaştırmak için Yozgat’ta deneme amaçlı ekimi yapılan yerli patates hasat törenine Yozgat valisi Ziya Polat, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Cağlı ile çiftçiler katıldı. Geçen yıl Yozgat’ın Kuşçu köyünde 6 çeşit patates tohumunun dikimi yapıldı. Bu yıl aynı bölgeye dikilen 8 çeşit yerli tohum patatesin gerçekleştirilen hasatta görünümün, kalitelinin ve verimi yüksek olması törene katılanların yüzünü güldürdü. Yerli çeşit tohumdan dikimi yapılan patatesin hasadının 91 ila 120 gün arasında değişen sürede toprakta kalarak hasadının yapıldığı bildirildi. Patates üretiminde 23’üncü sırada bulunan Yozgat il genelinde 9 bin dekar alanda patates dikiminin yapıldığı üretimin ise 30 bin ton civarında olduğu kaydedildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, hasadı yapılan patates ile ilgili bilgi aldı. Vali Polat, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretim sezonuna Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilen Yerli Patates çeşitlerini çiftçilerimize tanıtmak, kamuoyuna duyurmak gayesiyle uygulanan 8 yerli çeşidin denendiği yerli patates çeşit demonstrasyon uygulandığını bildirdi. Vali Polat, hasadı gerçekleştirilen patatesin, rengi, kalitesi ve veriminin istenilen düzeyde olmasının mutluluk verici olduğunu bildirdi.

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Yozgat İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya da, yerli ve milli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Özkaya, Yozgat’ın coğrafi olarak ülkemizin tam ortasında yer aldığını, bunun da üretilen ürünlerin ülkenin her yerine nakliyesinde avantaj oluşturduğunu hatırlattı. Özkaya, ‘’Patates konusunda ülkemizde en fazla üretim, depolama ve pazarlanması yapılan Niğde ve Nevşehir yöresine çok yakın bir yerdedir. Ayrıca Nevşehir yöresinde geçtiğimiz yıllarda çıkan hastalık nedeniyle belli yerlerde ekimin yasaklanması İlimiz, için bir fırsat oluşturmaktadır. Bu fırsatı patateste üretim ve pazarlamaya dönüştürebilirsek İlimiz Ülkemizin ve Orta Anadolu'nun patates üretim merkezi olabilir’’ diye konuştu. Ülkemizde ve Yozgat’ta yıllardır patates üretiminde yabancı çeşitlerin kullanıldığını kaydeden Özkaya, ‘’Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilk defa 2015 yılında 2 yeni çeşit tescil edilmiştir. Enstitümüzün takdire şayan çalışmaları neticesinde 2015 yılından günümüze kadar toplamda 10 ayrı yerli ve milli patates çeşidi tescil edilmiştir. Yapılan deneme ekimlerinde bu yerli çeşitlerimiz çiftçilerimiz tarafından verim ve kalite yönüyle benimsenmiştir’’ diye konuştu.