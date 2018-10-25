Patates işliyorlar, doğalgaz istiyorlar

Boğazlıyan ilçesinde 1999 yılında kurulan, 2008 yılında Frozenlife markasının devraldığı fabrika aynı zamanda ilçe halkına istihdam sağlıyor.

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen ekonomi toplantısına katılan Fabrika Müdürü Tahir Özcan, fabrikaya doğalgaz talebinde bulundu. Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında gösterilen ancak tarımsal ürün çeşitliliğini artıramayan Yozgat’ta dondurulmuş patates fabrikasının Türkiye’nin her yerinden patates aldığı öğrenildi. Üretim süreci hakkında toplantıda bilgiler paylaşan Özcan, fabrikanın 40 bin ton patates işlediğini, Mayıs-Haziran döneminde Adana ve İskenderun gibi yörelerden patates aldıklarını söyledi. Özcan, “İç Anadolu’da patates daha geç çıkıyor ve kışlık üretim için ise bu yörelerden patates alıyoruz, bunları daha geç işliyoruz. Cezaevine kadar gelen doğalgazın fabrikamıza da getirilmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin her yerinden patates alan fabrikanın, Yozgat’ın tarım arazilerindeki üretim darlığı nedeniyle, Yozgat’tan patates alamaması, bu konuda yetkililerin somut adımlar atmaması bir kez daha ne kadar önemli tarım bölgesi olduğumuzu hatırlatmış oldu.

