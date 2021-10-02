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Yozgat
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Patates hasadı yapıldı

Yozgat’ta son yıllarda artan patates ekim alanlarında kullanılan yerli patates çeşitlerinin geliştirildiği Patates Araştırma Enstitüsü tarafından KOP destekli kurulan serada ilk hasat gerçekleştirildi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:55
Patates hasadı yapıldı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, üründe çeşitliliği artırıp, yerli tohumların kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son yıllarda ekimi yapılan yerli ve milli patates çeşitlerinin geliştirildiği Patates Araştırma Enstitüsü, yeni kurduğu serada ilk hasadı yaptı. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘KOP ile Yerli ve Milli Patates Çeşitlerimiz Çiftçi İle Buluşuyor’ projesi kapsamında yapımı tamamlanan 500 metrekare alana sahip tam kontrollü ve otomasyonlu serada yerli ve milli çeşitlerle birlikte çeşit adayları, süper elit kademedeki mini yumru hasatları yapıldı. Tüm patates üreticilerine sertifikalı, iyi kalitede ve yüksek verimli tohumluklar için çalışıldığı kaydedildi. 

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