PATATES HASADI YAPILDI

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 7 çeşit yerli patates tohumuyla ekilen patatesin hasadı ‘Tarla Günü’ etkinliği ile gerçekleştirildi. Yozgat’ta yerli patates çeşitlerinin çiftçiler tarafından tanınması, üretimi yapılması konusunda Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde, ‘Niğşah, Onaran, Saruhan, Nam, Leventbey, Muratbey ve Nahita’ isimli yerli patates tohumları, Boğazlıyan ilçesinde belirlenen 6 dönümlük alanda toprakla buluşturuldu. Geçen sene 6 bin 400 dekarlık bir alana patates ekimi yapıldığı, bu yıl ise ekim alanının genişletildiği aktarıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yerli ve milli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini, Araştırma Enstitülerince geliştirilen çeşitleri çiftçilerle birlikte demonstratif amaçlı olarak ekilip, hasat ve üretim aşamasında yapılan tarla ve tanıtım günleri ile çiftçilere tanıtılmaya, yaygınlaştırılmaya çalıştıklarını aktardı.

YOZGAT’IN AVANTAJI

Yozgat’ın coğrafi olarak ülkenin tam ortasında yer aldığına vurgu yapan Özkaya, ‘’Patates konusunda ülkemizde en fazla üretim, depolama ve pazarlanması yapılan Niğde-Nevşehir yöresine çok yakın bir yerdedir. Bu durum üretilen ürünlerin pazarlanmasında avantaj oluşturmaktadır. Ayrıca Nevşehir yöresinde geçtiğimiz yıllarda çıkan hastalık nedeniyle belli yerlerde ekimin yasaklanması İlimiz için bir fırsat oluşturmaktadır. Bu fırsatı patateste üretim ve pazarlamaya dönüştürebilirsek İlimiz, Ülkemizin ve Orta Anadolu’nun patates üretim merkezi olabilir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özkaya, Yozgat’ın patates üretiminde ülke genelinde 20. Sırada bulunduğunu, il genelinde yaklaşık 15 bin dekar alanda patates dikimi yapılıp, üretim miktarının da yaklaşık 50 bin ton olduğunu anlattı. Özkaya, ‘’Ülkemizde yıllardır patates üretiminde yabancı çeşitler kullanılmaktaydı. Ancak Bakanlığımıza bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilk defa 2015 yılında 2 yeni çeşit tescil edilmiştir. Enstitümüzün çalışmaları neticesinde 2015 yılından günümüze kadar toplamda 10 adet yerli ve milli patates çeşidi tescil edilmiştir. Ülke genelinde yapılan deneme ekimlerinde bu yerli çeşitlerimiz çiftçilerimiz tarafından verim ve kalite yönüyle benimsenmiştir’’ diye konuştu.

7 ÇEŞİT EKİLDİ

Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Özkaya, yerli tohumların üretilmesinin kendilerini mutlu ettiğini, Patates Araştırma Enstitüsünün çalışmalarına Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kayıtsız kalmadıklarını aktardı. Özkaya, ‘’İlimizde bu çeşitlerin dikimini yaparak çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtmak istedik. Patates Araştırma Enstitüsünden temin ettiğimiz yerli ve milli tohumluklardan 6 çeşidin dikimleri 2019 Üretim sezonunda yapıldı. 2020 Üretim Sezonunda ise 8 çeşidin dikim ve üretimi yapıldı. Bu yılda bu çeşitlerden 7 çeşidin dikimini Mayıs ayında çiftçilerimizle birlikte yapmıştık. Demonstrasyonumuzun takibi teknik personelimiz tarafından düzenli olarak yapıldı. Üretim sürecinde bakımları üreticimiz tarafından yapıldı. Tüm üretim aşamalarında takibini yaptığımız yerli ve milli çeşitlerimizin hasatlarını gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Tarım İl Müdürü Özkaya, çiftçilere yerli patates çeşitleri ile dikim ve üretimini yapmalarını tavsiye ettiklerini, Yozgat’ın patates üretimine uygun olduğunu, büyük bir potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Niğde Patates Araştırma Müdürü Uğur Pırlak, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ile çiftçilerin katıldığı hasat günü etkinliğinde, konuşmaların ardından patates hasadı gerçekleştirildi.