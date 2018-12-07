Parayı Tarıma Yatırdık

Mecliste, Tarım Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ele alındı. Komisyon Başkanı Ali Açıkgöz, 2014-2018 yılları arasında Yozgat’a yapılan tarım yatırımları ve projelerini kalem kalem sıralayarak, üyeleri bilgilendirdi. Komisyon Başkanı Açıkgöz, “Zaman zaman tarıma yatırım yapılmadığı, ihmal edildiği yönünde eleştiriler geliyor. Lakin durumun öyle olmadığı bu raporda açıkça belirtiliyor” dedi.

Başkan Ali Açıkgöz, Yozgat’a 2014 yılı bütçesinden farklı tarım projelerine 2 milyar 436 milyon 519 bin 37 lira aktarıldığını hatırlattı. Açıkgöz0, 2015 yılında 1 milyar 532 milyon 438 bin 4 lira, 2016 yılında 1 milyar 566 milyon 94 bin 33 lira, 2017 yılında ise toplam 8 milyar 881 milyon 595 bin 21 lira para harcandığını ifade etti. Açıkgöz, 2018 yılında da aynı şekilde tarım projelerine kaynak aktarımı yapıldığını anlatarak, “Bu paralar slajlık mısır tohum alımı, armut üretimi geliştirme, örnek patates bahçesi yapım projesi, havuz sulama sistemi, sulama kanalı gibi farklı projeler için harcanmıştır” şeklinde konuştu. Okunan rapor üyeler tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

