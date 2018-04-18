Pancarımız özelleşti

Yozgatlı pancar ekicilerinin ürünlerini sattığı, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın da sahibi olan Kayseri Şeker, bünyesine Turhal Şeker fabrikasını da katmayı başardı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri ve Boğazlıyan şeker fabrikalarının ardından, Turhal Şeker Fabrikasını da bünyelerine katmayı başardıklarını bildirerek, Yozgatlı, Kayserili, Sivaslı ve Nevşehirli çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti. Satışı yapılan Turhal Şeker Fabrikasını, ihalede Kayseri Şeker Fabrikası 569 milyon lira ile almayı başardı. Yozgatlı pancar ekicilerinin bir dönem pancarını sattığı Turhal Şeker Fabrikası’nın da özelleştirilmesiyle birlikte, Yozgat’taki pancar ekicileri bundan sonraki dönemde pancarını özelleşen fabrikalara satmış olacak. Yozgat Şeker Fabrikasının da özelleşmesinin ardından, Yozgat’ın pancarı devlet fabrikalarına değil, özel sektörün elindeki fabrikalara taşınacak.

