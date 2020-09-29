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PANCARDA VERiM ARTIRILIYOR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılında ilk kez uygulamaya konulan Mikoriza Mantarıyla karıştırılan tohumla yapılan ekimine yönelik bu yıl yeniden deneme ekimi yapılarak, hasat hazırlığına başlandı.

29 Eylül 2020 Salı 00:22
PANCARDA VERiM ARTIRILIYOR

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgesi Yozgat’ta tarımsal üretimde çeşitliliği artırırken, daha bol ve kaliteli, yöresel iklim koşullarına dayanıklı ürünlerin üretilmesine yönelik araştırma, deneme ekimleri de devam ediyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, deneme amaçlı 2016 yılında Mikoriza Mantarıyla karıştırılan tohumla yapılan pancarın don olayına daha dayanıklı olduğunun belirlenmesinin ardından bu yıl yine deneme amaçlı ekim yapıldı, hasat için gün sayılmaya başlandı. Yozgat’ın tarımsal bakımdan kalkındırılmasının yanında, toprağı ve bitkiyi koruyan, sürdürülebilir, üretim verimliliği ile ilgili çiftçiye alternatif sunmaya çalışan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu sezon merkeze bağlı İnceçayır köyünde yaklaşık 70 dekarlık alanda deneme amaçlı pancar ekimi yaptı. Mikoriza Mantarı karışımlı tohum ile yapılan ekimin ardından şimdi de hasat için hazırlıklara başlandı. Hasadın önümüzdeki günlerde yapılarak, sonucun çiftçilerle paylaşılacağı kaydedildi. Doğada tabii bir şekilde bulunan, üretimi dünyada yeni geliştirilmiş olan mikoriza mantarının denemesinin çiftçi şartlarında kurularak, verimi artırmak, kimyevi gübre kullanımını azaltarak, çevreye faydalı tarım yöntemini yaygınlaştırmak amacıyla uygulamaya konulduğu kaydedildi. Mikoriza Mantarının faydalı toprak mikroorganizmalarının bulunduğunu, bitki köklerine yapışıp, bitkinin kökleri üzerinde ayrıca kendi kök uzantılarını oluşturduğu, böylece bitkinin daha fazla ve düzenli suyu alıp, toprak altındaki besinlerden yararlanmasına katkı sağladığının altı çizildi. 

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PANCARDA VERiM ARTIRILIYOR
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