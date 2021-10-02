PANCARDA HASAT ZAMANI

Türkiye'de Konya’dan sonra en fazla şeker pancarı üretimi yapılan il olan Yozgat’ın Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerindeki iki fabrika ile Kayseri, Kırşehir ve Çorum’da bulunan fabrikaların da hammadde ihtiyacını karşılayan Yozgat’ta ilk kez hasat günü düzenlendi. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Sarıkaya ilçesi Karayakup Beldesi’nde gerçekleştirilen hasat törenine ilçi yöneticileri de katıldı. Şeker Pancarı hasat etkinliğinde konuşan Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu, çok farklı coğrafi şekillere, iklim özelliklerine sahip olması nedeniyle ürün skalasının da genişliğine dikkat çekti. Serin, ‘’Şeker Pancarı sektörü de yaklaşık beş yüz bin çiftçinin faaliyet gösterdiği, dolaylı olaraktan üç milyon insanın bu sektörden ekmek yediği bir üretim alanı. Bu üretime son derece profesyonellik ve uzmanlık alanı içerisinde yapmak için yeterli bilgi ve donamıma sahip olmak gerekiyor. Bulunduğumuz bölgemiz şeker üretimi ve ham medde konusunda son derece uzmanlaşmış, ciddi paya sahip olan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün toprağa ekiminden toprağı hazırlamaktan sulama ekim hasat silolama gibi süreçlerde başta tarım müdürlüğümüz olmak üzere devletin bütün kamu kurumlarını emrinizde ve hizmetinizde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün hasadını gerçekleştirmek üzere buraya toplandık, hasadımızın bütün çiftçilerimize hayırlara vesile olmasını diliyor’’ dedi. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka bütün çiftçilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ise, beklentilerinin 160 bin ton ile 170 bin ton arasında şeker pancarı üretimi olduğunu aktardı. Güngör, ‘’Sarıkaya ilçemize bağlı 33 köyümüzde 35 bin dönüm alanda şeker pancarı üretiyoruz. Bu seneki beklentimiz kuraklık olması, girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen 160-180 ton rekolte bekliyoruz. Onca olumsuzluğa rağmen canla başla çalışıp, kendi çocuklarının rızkını temin eden, ülke ekonomisine destek veren fedakâr çiftçilerimizi kutluyorum’’ diye konuştu.Törende söz alan çiftçiler, sulama suyu konusundaki sorunlarını dile getirirken, ‘’Bize destek verilip su sorunu çözülürse ürettiğimiz pancarı iki katına çıkartırız’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından beldede pancar sökümü yapıldı.