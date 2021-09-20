Pancarda fiyat tartışması

Yozgat’ta şeker pancar üreten çiftçiler, açıklanan pancar alım fiyatından memnun olduğunu belirtirken, pancar ekicileri kooperatifinin yöneticileri girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakındı. Yozgat'ın İnceçayır köyünde 150 dekar alanda pancar yetiştiren Güzel Selvi, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pancar alım fiyatını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Selvi, ‘’Bu yıl kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşadık. Cumhurbaşkanımızın verdiği fiyatın üzerine şeker oranı ve nakliye de eklendiğinde bu rakam ton başına 500 lira olur. Çok şükür umduğumuzun üzerinde fiyat açıklandı. Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz’’ dedi. Çiftçi Yusuf Selvi de 100 dekara pancar ektiğini belirterek, ‘’Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum, umduğumuz fiyatı verdi. Bu sene çok su sıkıntımız oldu, göletler kurudu. Yeraltı sularıyla sulama yapıyoruz. Derede su biriktirerek suluyoruz. Yozgat Şeker Fabrikası kampanya başlattı, alımlar yapılıyor. Türk Şeker yetkililerinden su sıkıntısı olan köylere randevu sisteminde öncelik verilmesini istiyoruz’’ diye konuştu. Bazı üreticiler ise, üretimden kaçtıklarını, girdi maliyeti altında ezildiklerini dile getirdi, gübre, mazot, elektrik, tohum fiyatlarına yüzde 100'den fazla zam geldiğini, alım fiyatına yapılan yüzde 25'lik zammın kendilerini kurtarmayacağını aktardı. Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Başkanı Ahmet Bestil, ‘’Açıklanan fiyattan memnun olmadık geçen sene 5 kilo pancara 1 kilo üre gübresi alabilirken bugün 10 kilo pancara 1 kilo üre gübresi alabiliyoruz artan girdi maliyetleri karşısında açıklanan yeni fiyat çiftçiyi memnun etmedi” şeklinde konuştu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise, ‘’Önceki sene pancara yapılan zam yüzde 12 seviyesindeydi, bu yıl yüzde 25 artış öngörüldü. Bu, inşallah çiftçimizi memnun eder. Çiftçilerimizin girdilerinde önemli artışlar oldu. Pancar maliyetleri bundan etkilendi. Şu anda ton başına maliyet 350 lira civarında. 500 ton kotası olan bir çiftçi açısından baktığımızdan bu 35 bin liraya tekamül ediyor. Pancar zammı demek çiftçi aşısından mutluluk vesilesidir. Şeker fabrikaları açısından baktığımızda ise artan maliyet demektir. Üretilen şekerin üçte iki maliyetini şeker pancarı oluşturuyor’’ ifadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ•