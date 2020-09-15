PANCARDA FiYAT BEKLENTİSİ

YURT genelinde en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat’ta yeni sezon hazırlıkları başlarken, taban fiyatın biran önce açıklanması istendi. Geçen yıl bir milyon 532 bin 100 ton şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat, üretimi ile en fazla üretim yapan üç ilden birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı verilerine göre, Şekerpancarı üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan Yozgat, Konya’dan sonra en fazla üretim yapan bölge olarak dikkat çekti. Yozgat’ta 2015 yılında bir milyon 640 bin 493 ton şekerpancarı üretimi ile Türkiye şekerpancarı üretiminin yüzde 9.97’lik kısmını karşıladı. Yozgat il genelinde en fazla şekerpancarı üretiminin Boğazlıyan, Sarıkaya, Yozgat Merkez, Sorgun, Yerköy ilçelerinde yoğunlaştığı kaydedildi. En az üretimin ise Çayıralan, Çekerek, Saraykent, Aydıncık ilçelerine ait olduğu bildirildi.

FİYAT AÇIKLANSIN

Yozgat bölgesi üreticileri şekerpancarı taban fiyatının biran önce açıklanması gerektiğini söyledi. Yozgat çiftçisinin talebini de içeren açıklama Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği’nden geldi. Denek Başkanı Ahmet Bestil, şekerpancarı hasadının başlamak üzere olduğuna dikkat çekip, taban fiyatın henüz açıklanmadığını hatırlattı. Bestil, ‘’Şeker pancarı üreticileri bir an evvel taban fiyatının açıklanmasını istiyor. Çiftçi önünü göremiyor. Geçen yıl 16 polar şeker pancarının taban fiyatı 300 liraydı. 20 polar ise 360 liraydı. Bu sene üreticiler 16 polar şeker pancarı için 390, 20 polar şeker pancarı için de 460 lira taban fiyatı istiyor’’ dedi.

KEVEN ÇAĞRI YAPTI

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidara şekerpancarını hatırlatarak ‘’Üreticinin bin bir emekle ürettiği şekerpancarının hasat zamanı geldi. Ancak fiyatı yine unutuldu’’ dedi. Keven, şekerpancarının ülkemiz için stratejik bir ürün olduğunu, geldiğimiz noktada iktidarın izlediği tarım politikası sonucu şekerpancarı üretiminin sorun yumağına dönüştüğünü ileri sürdü. Keven, ‘’Şuan Eylül ayı içindeyiz ve ülke genelinde şekerpancarı hasadı yakında başlamış olacak ama 2020 yılı şekerpancarı fiyatı belli değil! Üretimde ikinci olan Yozgat’ımın emektar çiftçileri adına soruyorum bu sene ne kadar fiyat vereceksiniz diye maalesef Türk Şeker’den ve bakanlıktan bir cevap yok. Siz bilmeyeceksiniz de hangi kurum bilecek? Bugüne kadar ne yazık ki miting alanlarına hapsedilmiş, siyasete malzeme yapılmış bir ürün fiyatı açıklama anlayışı var” diye konuştu. Şekerpancarı fiyatının her sene hasat ortasında açıklandığını hatırlatan Keven, minimum 400-450 lira arasında bir fiyatın umutla beklediğini söyledi. Keven, ‘’Şekerpancarı çiftçisi salgın koşullarında bir umut yetiştirdiği ürünün fiyatını bekliyor. Covit-19 salgını ülkemizi ekonomik olarak zor durumda bıraktığı bu dönemde tatmin edici bir fiyat acil açıklanmalıdır. Mazotu gübresi işçiliği bütün girdi maliyetleri artarken sattığı şekerpancarının fiyatı önce ki yıllar TL olarak bir miktar artıyor gibi görünürken hem enflasyon artışına hem de doların artışına yenik düştü. Ortalama hasat dönemi olan 15 Eylül tarihinde ki kur dikkate alınırsa, 2017 yılında ton başına fiyatı 210 lira fiyatla 61 dolar iken 2018 yılında 235 lira fiyatla 38 dolara gerilemişti. 2019 yılı fiyatı ise 300 lira ile 53 dolara denk gelmektedir. Bu sene çiftçi örgütleri minimum 400 lira istiyor. Bu da şuan ki kurla 53 dolar demektir. Eğer çiftçinin giderlerini karşılamak istiyorsanız minimum 400-450 lira arasında bir fiyat açıklanmalıdır. Şekerpancarı üreticisinin yüzünün gülmesi demek esnafın gülmesi, işçinin gülmesi, nakliyecinin gülmesi demektir" ifadelerini kullandı.